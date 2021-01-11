В Госпогранслужбе Украины заявили о росте пассажиропотока, подавляющее большинство – украинцы, возвращающиеся в ЕС

11.01.2021, 14:10, Новости дня

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После Рождества на границе Украины вырос пассажиропоток, особенно на участках со странами Европейского союза. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.

“С 9 января в пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. На данный момент выезд граждан из Украины преобладает над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС”, – сообщили в ведомстве.

Преимущественно пассажиропоток увеличился за счет украинцев, которые направляются за границу, отметили в Госпогранслужбе.

“Перед некоторыми пунктами пропуска возникали скопления транспортных средств, которые могли насчитывать до 300 легковых автомобилей”, – указали в ГПСУ.

Пограничники увеличили количество нарядов, “чтобы пропуск был максимально быстрым и в то же время соответствовал критериям безопасности”, сообщили в ведомстве.

За выходные и праздничные дни, 7 – 10 января, границу Украины пересекло более 150 тыс. человек и около 30 тыс. автомобилей. Подавляющее большинство из них – оформлены на выезд из Украины, рассказали в ГПСУ.

“В настоящее время значительных очередей перед пунктами пропуска на государственной границе Украины нет. В то же время наиболее загруженными пунктами пропуска остаются “Грушев”, “Шегини” и “Ужгород”, где еще остаются по около 100 легковых транспортных средств, ожидающих оформления”, – добавили в ГПСУ.

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По данным пограничников, на 12.30 11 января очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами наблюдались на границе с: Польшей – “Рава – Русская” – 40 автомобилей, “Грушев” – 30, “Шегини” – 40, на границе со Словакией на пункте пропуска “Малый Березный” – четыре автомобиля “Ужгород” – 100, на границе с Венгрией в ПП “Тиса” – 40 автомобилей.

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На Новый год украинскую границу пересекло почти 32 тыс. человек. В Украину проследовало 20,4 тыс. человек, а из нее – 11,2 тыс. человек.

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