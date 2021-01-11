 

Акции Twitter продолжают дешеветь после блокировки аккаунта Трампа

11.01.2021, 14:10, Новости дня
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Акции Twitter, котирующиеся в Германии упали на 8% в первый торговый день после того, как компания навсегда заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters, приводя данные на торгах за 11 января.

В понедельник утром акции социальной сети на торгах в США упали на 6,8%, до $47,94.

Закрытие страницы Трампа окажет умеренно негативное влияние на Twitter. В будущем можно будет ожидать небольшое снижение количества пользователей, пишет агентство со ссылкой на прогнозы инвестиционных аналитиков Berstein.

Данные Нью-Йоркской фондовой биржи свидетельствуют, что акции Twitter продавались по $52,33 до закрытия торгов. 

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Twitter объявил о блокировке аккаунта Трампа (@realDonaldTrump) поздно вечером 8 января. В заявлении компании говорилось, что его последние твиты могут быть восприняты как подстрекательство к насилию. Как минимум до истечения срока полномочий Трампа его аккаунты также заблокированы в социальных сетях Facebook и Instagram.

В ходе последней избирательной кампании Twitter часто отмечал посты Дональда Трампа как вводящие в заблуждение или содержащие ложную информацию, а также удалил несколько его сообщений за нарушение правил соцсети.

6 января аккаунт президента был временно заблокирован после того, как сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США в Вашингтоне, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, – конгрессмены должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на ноябрьских выборах главы государства.

На митинге перед заседанием Трамп в очередной раз заявил, что не признает итоги выборов, и призвал участников митинга идти к Капитолию. Шествие закончилось беспорядками и столкновениями с полицией. В результате погибли пять человек, в том числе один офицер полиции.

После того как здание зачистили правоохранители, Конгресс все же объявил Байдена победителем выборов. Он должен быть приведен к присяге 20 января.

Конгрессмены от Демократической партии считают, что беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Трамп. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы постараются отстранить Трампа от должности в порядке импичмента (это сделает невозможным его участие в последующих выборах) или на основании 25-й поправки к конституции (она позволяет отстранить президента ввиду его недееспособности).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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