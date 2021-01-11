Ученые обнаружили связь между оральным сексом и риском рака ротоглотки

11.01.2021, 14:06, Разное

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Ученые из США смогли доказать связь между оральным сексом и повышенным риском рака ротоглотки. Новую работу специалистов опубликовали в издании Cancer.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) поражает ротовую полость, горло и может провоцировать рак ротоглотки. Согласно результатам исследования, наличие более 10 предыдущих партнеров для орального секса связано с большей в 4,3 раза вероятностью появления рака ротоглотки, который имеет отношение к ВПЧ. Оральный секс в молодости и большое число партнеров в коротком периоде времени связывают с более высокой возможностью проявления рака горла и полости рта.

Ученые Университета Джона Хопкинса опросили 163 человека со злокачественными новообразованиями ротоглотки, которые связаны с ВПЧ, и 345 людей без него. Кроме времени и интенсивности орального секса, люди, имевшие сексуальных партнеров в молодом возрасте и те, кто имел партнеров, вступавших во внебрачный секс, были склонны к возникновению онкологических процессов в ротоглотке, вызванных ВПЧ.

Сегодня эффективными методами защиты от ВПЧ являются вакцинация, соблюдение здорового образа жизни, плановые осмотры у доктора, а также сексуальная связь лишь с проверенным партнером.