 

В Германии открыли новое состояние вещества под названием «жидкое стекло»

11.01.2021, 14:06, Разное
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В Германии группа ученых провела ряд экспериментов и открыла новое состояние вещества, которое назвала «жидкое стекло». Сотрудники университета Констанца предполагают, что данное открытие позволит лучше понять процесс образования жидких кристаллов.
Ученые рассказали, что с научной точки зрения стекло не настолько простой материал, как многим кажется. В своем строении оно имеет очень много загадок. До момента кристаллизации его молекулы затвердевают, а затем начинают беспрепятственно перемещаться, поэтому новое состояние и получило название «жидкое стекло». Объяснения данному процессу исследователи пока не находят. Дело в том, что ранее такого явления в объемных стеклах не наблюдалось.

Автор исследования сообщил, что им удалось изучить взаимодействие застывшего света и критических флуктуаций. Данная информация значительно ускорит процесс разработки жидкокристаллических устройств.



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