 

Гоген Солнцев собирается внести Терешкович в Книгу рекордов за алкоголизм

11.01.2021, 14:06, Разное
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Российский шоумен и блогер Гоген Солнцев намеревается добиться внесения своей супруги Екатерины Терешкович в Книгу рекордов РФ как самую пьющую женщину в стране. Долгое время он пытался беседовать с супругой и даже помещал ее в специализированную клинику, но все его попытки оказались безуспешными.
После объявления пандемии коронавируса Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович переехали в Подмосковье, где у них находится дача. Блогер надеялся, что его супруга перестанет пить, но та не только не отказалась от вредной привычки, но и познакомилась с местными алкоголиками, а также выяснила, кто из жителей продает самогон.

Когда Гоген Солнцев уезжал, Терешкович сразу же пользовалась моментом. Бутылки и пивные банки она прятала на чердак и в сарае. Шоумен замечал, что его супруга ведет себя странно, но масштабы проблемы оценил, когда нашел восемь мешков с тарой из-под алкоголя.

После этого Солнцев задумался над тем, чтобы занести свою «алкашку» в Книгу рекордов России. Сама Терешкович ранее признавалась, что выпивает из-за частых срывов. Гоген Солнцев регулярно ссорится с ней по этому поводу и даже угрожал ей разводом.



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