Приятные ощущения от спиртного связали с риском развития алкоголизма

11.01.2021, 14:04, Разное

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В исследование вошли 190 человек, которых разделили на две группы. В течение десяти лет они трижды участвовали в лабораторных экспериментах с регулярными интервалами, в ходе которых выпивали либо 0,8 л. алкоголя, либо плацебо, то есть не зная состав напитков. Также добровольцы ежегодно проходили анкетирование и отвечали на вопросы о своих ощущениях, алкогольных привычках и поведении. Авторы исследования сфокусировались на изучении эйфорических эффектах спиртного, в то время как в предыдущих исследованиях в основном изучались его расслабляющие свойства.

По окончании исследования ученые определили признаки алкогольной зависимости у 21% участников. Именно эти добровольцы в ходе анкетирования сообщали о том, что получают большое удовольствие от употребления спиртного. Примечательно, что спустя десять лет наблюдений они имели более высокий уровень алкогольной стимуляции по сравнению с показателями первого года исследований.

Эти выводы указывают на то, что люди, которым алкоголь приносит больше эйфорических ощущений, чем неудобств, имеют наибольший риск развития алкоголизма, считают авторы исследования. Кроме того, эти наблюдения опровергают известную гипотезу о том, что люди с зависимостью со временем перестают получать удовольствие от спиртного.

«Популярное мнение о том, что алкоголики перестают испытывать приятные эффекты спиртного с течением времени, основано на отчетах самих пациентов, поступающих на лечение. С помощью тестирования одних и тех же лиц в течение продолжительного времени и сравнения их реакций с группой плацебо мы смогли увидеть, действительно ли меняется у таких людей отношение к алкоголю», – сообщила главный автор исследования, профессор психиатрии и поведенческой нейробиологии Андреа Кинг (Andrea King).

По словам ученого, высокая чувствительность мозга к положительным эффектам алкоголя способствует развитию алкогольной зависимости со временем, поскольку в своем стремлении к удовольствию человек начинает потреблять больше спиртного.

«Люди с алкогольной зависимостью часто переживают, глядя на тех, кто может выпить пару бокалов и остановиться на этом, и не могут понять, почему не могут последовать их примеру. Они должны знать, что их мозг иначе реагирует на алкоголь, поэтому им сложно остановиться. Это понимание может помочь таким людям принимать правильные решения», – отметила Кинг.