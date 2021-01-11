 

Лукашенко и его окружение совершили государственный переворот – эксперт Суздальцев

11.01.2021, 13:40, Разное
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Отражение роли ВНС в конституции должно стать элементом политической реформы в Белоруссии. В экспертном сообществе высказывали опасения, что Лукашенко готовится возглавить президиум собрания, предварительно наделив его обширными полномочиями.

Сейчас роль ВНС в главном законе страны не отражена. Собрание происходит раз в пять лет. Оно определяет направления развития страны.

Суздальцев напомнил, что изначально Всебелорусское собрание рассматривалось как платформа для конституционной реформы. Теперь обстановка изменилась: власти успешно справляются с протестом, отметил эксперт. Попутно в медийное пространство запущена версия, что белорусский лидер на встрече с Владимиром Путиным в Сочи не обещал ему провести реформы и транзит власти, пишет Суздальцев в своем блоге на сайте “Эхо Москвы”.

По его словам, об уходе Лукашенко речи больше не идет. Президент проиграл выборы 9 августа, и Всебелорусское собрание нужно ему для создания “хоть какой-нибудь легитимности”, считает политолог.

“Что, между прочим, является косвенным признанием властей, что они совершили государственный переворот и сейчас ищут защиту (мнимую легитимность), выстраивая баррикады из неконституционных конструкций”, – отметил аналитик.

Ранее Лукашенко заявил, что проект новой конституции Белоруссии представят в конце 2021 года. По мнению Суздальцева, президент всеми силами пытается оттянуть свой политический конец.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Лукашенко получил более 80% голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Запад не признает переизбрание белорусского лидера на шестой срок. Евросоюз ввел против него санкции.



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