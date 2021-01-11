Выходные в 2021 году: как россияне отдыхают
11.01.2021, 13:40,
Разное
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Сколько
будет нерабочих дней
Новогодние каникулы
будут самыми длинными выходными в 2021 году. Их продолжительность составит
десять дней – с 1 по 10 января. Вновь россияне смогут отдохнуть в феврале – с
21 по 23. Эти дни отдыха будут приурочены ко Дню защитника отечества.
Весной выходные выпадут
на Международный женский день – с 6 по 8 марта. Майские праздники будут короче
обычного – с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. День России выпадет на период с 12 по
14 июня, День народного единства – с 4 по 7 ноября. Кроме того, россияне будут
отдыхать 31 декабря.
Перенос
выходных
Несколько праздничных дней в 2021 году совпадают с выходными, в
связи с чем Роструд предложил такой механизмом переноса. Выходные
2 и 3 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими днями,
будут перенесены на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
Кроме того, россияне смогут отдохнуть 22 февраля. Представители ведомства предложили сделать этот день нерабочим из-за того, что 20 февраля выпадает на субботу. Таким образом, график выходных дней в 2021 году будет выглядеть следующим образом.
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