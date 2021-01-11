Герлистан

11.01.2021, 13:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

История последнего отряда герль-скаутов в советской России.

ОТ РЕДАКЦИИ

Перед вами — первые главы спецпроекта «Новой газеты» о деле скаутов 1926 года. В борьбе за молодые умы комсомол задействовал против конкурентов весь арсенал политической борьбы. «Держать линию на ликвидацию. Отряды расформировать. Помещения отнимать», — рассказываем историю противостояния языком рассекреченных директив ОГПУ. Но кем были они сами – уцелевшие к 1926 году отряды скаутов и скаут-герль в советской России? О чем мечтали, чего боялись, почему остались скаутами и не стали пионерами?

Полную версию истории читайте по ссылке.

Глава первая. 1926. Арест

22 апреля 1926 года 18-летняя герль-скаут Шура Баллод поднималась по лестнице дома на Большой Никитской. В руках у нее был портфель с поручением от одного из лидеров скаутского движения, Бориса Зеленова, или, как его все называли, Бурума.

На следующий день, как всегда 23 апреля, московские скауты собирались выйти на парад — он назывался Георгиевским, в честь святого Георгия Победоносца, которого русские скауты считали своим покровителем.

В доме на Никитской, на квартире у скаута Юры Ярмуша, должно было пройти секретное заседание Совета начальников отрядов, в который Шура совсем недавно была включена. Два прежних состава Совета были к тому времени уже арестованы.

Скаутская организация четвертый год находилась на подпольном положении, и со дня на день скауты ждали новых обысков и арестов.

Поэтому, поднимаясь на четвертый этаж, Шура подумала, не спрятать ли новенький портфельчик за запыленными стеклами окна на лестничной клетке. Но все-таки не стала и позвонила в дверь квартиры. Там уже ждали.

Минуту спустя Шура сидела на диване, прижав портфельчик к себе. Под столом вытащила из него сверток с поручением и бросила на пол. Обыск уже заканчивался, поэтому никто ничего не заметил. Двое молодых людей в штатском записали фамилию и адрес Шуры и попросили их с Юрой спуститься с ними во двор. Там стоял крытый автомобиль с зарешеченными окнами. Перед выходом Шура попросила разрешения выйти в туалет и на ходу успела шепнуть маме Юры о свертке. Юру скоро выпустили, — ему еще не было 18 лет. Шуре 18 исполнилось три недели назад, и ее арестовали.

Вечер 22 апреля 21-летняя Тася Чешихина провела у подруги. Понимая, что домой могут прийти с обыском, размышляла, не остаться ли ночевать, — но в конце концов пошла домой. В кармане лежала стопка открыток с поздравлениями к завтрашнему параду. На всяких случай Тася подправила год — вместо 1926 года написала 1922, тогда скауты еще не были запрещены.

В пять утра за ней пришли. Тасе предложили на выбор — подождать машину или идти до Лубянки пешком. Она выбрала второе — и спустя сорок минут была у здания Внутренней тюрьмы Государственного политического управления (ГПУ). На окнах — железные решетки, окна замазаны белой краской. Вход со двора, железная дверь с глазком, пятнадцать ступенек ведут в полуподвал.

Арест. Коллаж Марии Родигиной

На следующий день 19-летняя Лариса Траустель, в отряде ее звали просто Лялька, по просьбе Бурума выехала из Москвы в Ленинград, а потом в Нижний Новгород с заданием — предупредить скаутов о начавшихся арестах.

****

Ночью 23 апреля 1926 года в Москве были арестованы 24 скаута. Они были старшеклассниками и студентами младших курсов, одиннадцать — детьми профессоров. Обыски шли в основном в родительских домах, в пределах Садового кольца. Скаутов доставляли на Лубянку.

К тому моменту скаутскому движению в РФ исполнилось немногим больше, чем самим арестованным — семнадцать лет. Первый скаутский костер в РФ был зажжен в 1910 году. Родоначальником движения стал полковник российской армии Олег Пантюхов, а также писатель и педагог Василий Янчевецкий.

Само же движение родилось в Англии в 1907 году и было основано генералом Робертом Баден-Пауэллом — опыт ранней подготовки разведчиков подтолкнул военного к созданию молодежной организации. В 1908 году вышла книга Баден-Пауэлла «Scouting for Boys», где скаутинг рассматривается как система воспитания с помощью игры. Цель — «создание характера». К осени 1917 года в РФ насчитывалось 50 тысяч скаутов более чем в 140 городах.

Особое совещание при Коллегии ОГПУ признало скаутское движение «социально опасным и направленным против советской власти». Скаутам, задержанным той апрельской ночью 1926 года, предъявили обвинение по ст. 61 УК РСФСР — участие в нелегальной организации.

Из книги «Юный разведчик» Роберта Баден-Пауэлла. Петербург, 1916Глава вторая. 1921. Показательный отряд

Тася Чешихина и Шура Баллод встретились в 1921 году — обе пришли в опытно-показательный скаутский отряд (ОПСО), который был создан годом раньше. Отрядом руководил Владимир Попов, главный редактор «Вокруг света», журнала, который Тася любила с детства. Тасе отчетливо запомнилась эта сценка — eй десять лет, а за обеденным столом брат Герман с отцом завязывают узлы по приложению к «Вокруг света». Так Тася узнала о скаутах.

Тасе всегда нравились мальчишеские занятия — она уговорила школьного учителя в нижегородской гимназии создать отряд девочек — герль-скаутов. Спустя год семья перебралась в Москву, и Тася стала искать «обстановку, где девушка будет равным товарищем юноше». Вскоре она попала в отряд Владимира Попова.

Шуре Баллод было тринадцать, когда на московской улице она увидела мальчика в форме скаута — рубашка цвета хаки, засученные рукава, синяя косынка на шее. Ей очень понравился значок скаутов — лилия с «ленточкой-улыбкой» и надписью «Будь готов». На следующий день она побежала записываться в ОПСО.

1921 год был последним, когда скауты еще не были запрещены. После революции 1917 в движении произошел раскол. В 1918 на базе скаутских отрядов советские власти создали организацию юных коммунистов (юки). Скауты, не пожелавшие стать юками, объединились в 1919 в подпольное содружество «Братство Костра».

Из книги «Юный разведчик» Роберта Баден-Пауэлла. Петербург, 1916

В этом же году II съезд Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) признал непригодность скаутской системы для коммунистического воспитания, и предложил распустить скаутские организации.

О всей этой борьбе Шура и Тася, как и многие другие скауты, не знали. Их увлекали ритуалы, общие игры и занятия. По воскресеньям утром проходил общий сбор отряда — скауты строились, пели под рояль гимн «Будь готов!», музыку к которому написал их руководитель Владимир Попов, занимались гимнастикой. Коронным номером у мальчиков отряда была инсценировка в гимнастическом ритме движений «Гибель тирана», изображавшая восстание рабов. Встречаясь на улице, скауты приветствовали друг друга салютом: поднимали на уровень плеча правую руку с тремя вытянутыми пальцами.

Главным временем года для скаутов было лето, когда они отправлялись в походы. Вот как вспоминала об этом Шура Баллод:

«С рюкзаками за спиной, с продуктами, мы ехали по железной дороге. А потом шли пешком, с песнями, уже не боясь, что нас поймают, отнимут значки, которые мы тщательно прятали. Расчищали место для костра, варили обед.

Самой любимой была песня «Картошка». Ее у нас взяли и пионеры, уж очень она была хороша.

И так правдиво отражала нашу жизнь. «Наши бедные желудки были вечно голодны, и считали мы минутки до обеденной поры…» Да, время было голодноватое, с продуктами было туго.

Работы по устройству лагеря было много, проходило несколько дней, пока на поставленной мачте перед строем взвивалось знамя — зеленое, с серебряной бахромой и белой лилией, и раздавался гимн: «Будь готов, разведчик, к делу честному».

После открытия лагеря у каждого патруля было задание: кухня, изучение ориентиров в лесу, работы по съемке местности с компасом, оказание первой помощи. А самое главное — вечер у костра, песни, декламация. И какое было удовольствие — снять юбку! Ее заменяли шаровары, широкие, стянутые резинкой выше колен, ремень-пояс и белая кофточка с карманами».

Для лагерной жизни скауты объединялись — всегда была угроза нападения деревенских мальчишек. Как-то они засыпали трубы печек в палатках и «выкурили» девчат. В другой раз деревенских прогнали бои. Они встали в ряд и ровным строем на руках пошли на деревенских — те скрылись и больше уже не показывались.

Из книги «Юный разведчик» Роберта Баден-Пауэлла. Петербург, 1916

«Скаут прежде всего должен уметь замечать «признаки». «Признаками» на языке скаутов называются все самые незначительные мелочи, как, например, отпечатки следов, сломанные ветки, примятая трава, крошки пищи, капли крови — все, что может помочь скауту получить те сведения, которые он ищет» … «Когда наблюдательность и умение делать выводы обращаются в привычку, тем самым делается крупный шаг в развитии характера».

Это слова Надежды Крупской, жены Владимира Ленина и председателя Главполитпросвета при Народном комитете просвещения. Цитируя лидера скаутов Баден-Пауэлла, Крупская добавляет, что умение «видеть» имеет громадное значение — оно необходимо натуралисту, врачу и художнику, и не только. «Может быть, вы думаете, что не надо уметь «смотреть» рабочему?»

В ноябре 1921 года Крупская выступила на бюро ЦК РКСМ с докладом «О бойскаутизме», в котором заявила, что «работа комсомола с молодежью идет не по правильному пути». «Влияние комсомола во сто раз слабее, чем могло бы быть». И все потому, что работа не учитывает психологию переходного возраста. Крупская рекомендует присмотреться к движению скаутов. «Hад скаутизмом надо поставить крест, а вот методы скаутов должны практиковать союзы молодежи», — прямо указывает она.

Крупская предлагает создать церемонию вступления в комсомол и «обставлять ее с известной торжественностью», как у скаутов («принятие в бой­скауты надо заслужить»). Стоит позаимствовать и ношение знаков, «что ставило бы действия членов под общественный контроль», а также метод «серьезных игр», которые развивают у детей наблюдательность и память.

Доклад Крупской был издан дважды, а потом изъят из обращения.

Тем не менее, процесс был запущен — вскоре была создана комиссия с участием одного из бывших идеологов скаутского движения Иннокентия Жукова. Он предложил название «пионеры» и переработал символы движения.

Скаутский галстук стал красным, три лепестка лилии скаутского значка превратились в три языка пламени костра на значках пионеров. Перекочевали к пионерам сборы у костра, деление на отряды и система вожатых.

19 мая 1922 года была создана пионерская организация.

Глава третья. 1922. Разгром

В конце августа 1922 года Тася Чешихина и пять других герлей отправились в поход на Сетунь. Вернувшись в Москву, герли заглянули в штаб — но вместо скаутов обнаружили там посторонних, которые посоветовали им «уходить по-доброму». Оказалось, без герлей прошел последний сбор отряда — прощальный. На последней встрече начальник отряда Владимир Попов попрощался со скаутами. В 1922 году опытно-показательный скаутский отряд был закрыт, скаутов выгнали из помещения. На тот момент в трех отделениях состояло 150 человек.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—