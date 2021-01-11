Лиза Арзамасова поделилась первым совместным снимком с Ильей Авербухом

11.01.2021, 13:28, Разное

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Продюсер собственных ледовых шоу и бывший фигурист Илья Авербух и звезда сериала “Папины дочки”, фильмов “Поп” и “Любовь в большом городе”, попечитель фонда “Старость в радость” Лиза Арзамасова поженились в декабре в узком кругу. Сразу после росписи отправиться в романтическое путешествие пара не смогла, а вот на новогодних каникулах выбралась в Сочи, где со 2 по 5 января проходил фестиваль по фигурному катанию Ильи Авербуха “Чемпионы”. В свободное от работы время Лиза и Илья прогуливались по Олимпийскому парку, по берегу моря, а также поднимались в горы. И если все это время актриса публиковала фотографии главным образом только со своим участием, то сегодня решилась выложить первый совместный снимок с Ильей.

С мужем… Слово-то какое новое, приятное! – подписала кадр Арзамасова.

Илья перепостил снимок к себе на Instagram-страницу и написал:

Всем счастья! 🙂

Чуть ранее Лиза также впервые опубликовала снимок с сыном Авербуха – 16-летним Мартином.

Лиза Арзамасова и Мартин Илья Авербух с сыном Мартином

А в преддверии Нового года пара – на радость поклонников – выложила свое свадебное видео, в котором заодно поздравила подписчиков с наступающими праздниками.

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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Напомним, в начале июля HELLO.RU первым сообщил о романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. В декабре пара удивила – в хорошем смысле этого слова – общественность, сообщив о том, что они узаконили отношения. Влюбленные расписались в одном из столичных ЗАГСов в окружении только самых близких людей, опубликовав в Instagram видео с торжества.

Впервые в статусе пары Авербух и Арзамасова появились в программе “Вечерний Ургант”. Позднее Авербух дал интервью журналисту Василию Конову для его YouTube-канала KonOff, где в том числе рассказал о личной жизни:

Какое-то время мы встречались, но достаточно быстро я решил снять эти вопросы. Нормально то, что они возникали. Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться или отнекиваться. Мы свободные. У нас очень нежные отношения. И я надеюсь на их продолжение.

Отношения с Ильей – первые, которые Лиза подтвердила лично. Илья Авербух, в свою очередь, с 1995 по 2007 год был женат на Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин.