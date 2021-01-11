 

Лиза Арзамасова поделилась первым совместным снимком с Ильей Авербухом

11.01.2021, 13:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Продюсер собственных ледовых шоу и бывший фигурист Илья Авербух и звезда сериала “Папины дочки”, фильмов “Поп” и “Любовь в большом городе”, попечитель фонда “Старость в радость” Лиза Арзамасова поженились в декабре в узком кругу. Сразу после росписи отправиться в романтическое путешествие пара не смогла, а вот на новогодних каникулах выбралась в Сочи, где со 2 по 5 января проходил фестиваль по фигурному катанию Ильи Авербуха “Чемпионы”. В свободное от работы время Лиза и Илья прогуливались по Олимпийскому парку, по берегу моря, а также поднимались в горы. И если все это время актриса публиковала фотографии главным образом только со своим участием, то сегодня решилась выложить первый совместный снимок с Ильей.

С мужем… Слово-то какое новое, приятное! – подписала кадр Арзамасова.

Илья перепостил снимок к себе на Instagram-страницу и написал:

Всем счастья! 🙂

Чуть ранее Лиза также впервые опубликовала снимок с сыном Авербуха – 16-летним Мартином. 

Лиза Арзамасова и МартинИлья Авербух с сыном Мартином

А в преддверии Нового года пара – на радость поклонников – выложила свое свадебное видео, в котором заодно поздравила подписчиков с наступающими праздниками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Напомним, в начале июля HELLO.RU первым сообщил о романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. В декабре пара удивила – в хорошем смысле этого слова – общественность, сообщив о том, что они узаконили отношения. Влюбленные расписались в одном из столичных ЗАГСов в окружении только самых близких людей, опубликовав в Instagram видео с торжества.

Впервые в статусе пары Авербух и Арзамасова появились в программе “Вечерний Ургант”. Позднее Авербух дал интервью журналисту Василию Конову для его YouTube-канала KonOff, где в том числе рассказал о личной жизни:

Какое-то время мы встречались, но достаточно быстро я решил снять эти вопросы. Нормально то, что они возникали. Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться или отнекиваться. Мы свободные. У нас очень нежные отношения. И я надеюсь на их продолжение.

Отношения с Ильей – первые, которые Лиза подтвердила лично. Илья Авербух, в свою очередь, с 1995 по 2007 год был женат на Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Анна Седокова рассказала об отношениях с мамой и насилии в детстве

05.12 / На Кубани уменьшилось количество изнасилований казаков дагестанцами

27.12 / Граждане ЦАР активно голосуют на избирательных участках в Париже и Чаде

01.11 / Мнение: Шон Коннери в графическом дизайне

03.12 / НАТО обвинили в попытке прикрыться ситуацией с Крымом ради расходов: Крайне нагло

08.10 / Астма не увеличивает риск тяжелого течения и смерти от COVID-19 — выводы ученых

28.11 / Политолог о планах Лукашенко уйти от власти при новой конституции: Попадет под суд

02.11 / Ладан, как реальный наркотик

10.08 / Рэпер Тимати опроверг, что летает эконом-классом

23.10 / Всё хорошо! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска