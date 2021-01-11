В Японии обнаружили новую мутацию коронавируса

11.01.2021, 13:16, Новости дня

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В Японии обнаружили новый вариант коронавируса, который завезли из Бразилии. Эта мутация отличается от ранее обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике. Об этом 10 января сообщило агентство Kyodo со ссылкой на власти страны.

Премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что инфицирование новой мутацией коронавируса обнаружили у четырех человек, прибывших в аэропорт Токио из Бразилии. Он отметил, что правительству потребуется несколько дней, чтобы решить, стоить ли расширять действие чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией коронавируса, на префектуры Осака, Киото и Хиого.

В Национальном институте инфекционных заболеваний заявили, что пока нет доказательств того, что новый вариант является более заразным или вызывает более серьезные симптомы.

Глава института Такаджи Вакита заявил, что этот вариант имеет некоторое сходство с теми, которые распространяются в Великобритании и Южной Африке.

Министерство отметило, что четыре пассажира прибыли в аэропорт Ханэда 2 января из Амазонаса, Бразилия. Мужчина в возрасте 40 лет был госпитализирован из-за затрудненного дыхания, женщина в возрасте 30 лет жаловалась на боль в горле и головные боли, у одного подростка поднялась температура, у второго не было никаких симптомов заболевания.

О новом штамме коронавируса под названием 501.V2 в ЮАР стало известно 18 декабря. Этот штамм распространяется быстрее, чем SARS-CoV-2, и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава ЮАР, около 80–90% больных COVID-19 граждан в стране заражены именно штаммом 501.V2.

Кроме ЮАР, его также обнаружили в Великобритании. В Соединенном Королевстве, в свою очередь, распространился еще один вид коронавируса, который заразнее SARS-CoV-2 на 70%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 10 января в мире коронавирусом заразилось более 90 млн человек, из них 1,93 млн скончались, более 49,8 млн выздоровели. В Японии с начала пандемии инфицированы более 288,8 тыс. человек, умерли 3,8 тыс., выздоровели 220,8 тыс.

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