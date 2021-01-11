Давиденко: Что это за тупорылый локдаун? Или закройте на…й всех, или не е…те нам мозг

11.01.2021, 13:16, Разное

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Два часа назад десятки продавцов наших магазинов “Медтехники” в разных уголках Украины вышли на свою работу. Два часа назад десятки продавцов магазинов моего товарища, собственника сети зоомагазинов, тоже вышли на свою работу.

Сегодня у них будут покупатели. Сегодня они сделают кассы. Сегодня и все следующие недели сотни поставщиков будут ежедневно получать от них отчеты о продажах и оплате.

Сотни продавцов, менеджеров, бухгалтеров, грузчиков, кладовщиков и водителей наших компаний, а также тысячи сотрудников наших партнеров будут исправно получать зарплаты и премии.

Друзья, с которыми я обсуждал вчера эту несправедливость, уговаривали меня не писать это. Типа сиди себе и радуйся в тряпочку, что у тебя и твоих людей есть работа и доход.

Но нет. У меня есть вопросы.

1. Вы что, правда считаете, что в торговом зале зоомагазина меньше шансов [заразиться] COVID-19, чем в магазине постельного белья?

2. Если ситуация с короной такова, что нет другого выхода, чем вводить жесткий локдаун по всей стране, то какая бл…дь медтехника? Какие бл…дь зоотовары? И главное – какой бл…дь общественный транспорт?

Что это за такой тупорылый локдаун? Или закройте нах…й всех, или не еб…те всем нам в очередной раз мозг.

Аптеки могут работать. Зоомагазины могут работать. Супермаркеты могут работать. Лыжные курорты могут работать. Гостиницы с завтраками работают. Общественный транспорт работает.

Чем провинились все остальные бизнесы? Чем провинились коллеги моих продавцов из книжных, мебельных, магазинов игрушек, ювелирных украшений и одежды?

У них что, опасность заражения больше, чем в очереди АТБ или аптеке?

Да у них всех вместе взятых за месяц проходит меньше людей, чем за сутки в одной большой сети супермаркетов.

Вы вообще представляете себе, сколько аптек в нашей стране? В Украине 20 тыс. аптек. Оставив все их работать, можно вообще никого больше из ритейла не закрывать?

Не закрыв по всей стране маршрутки, автобусы и метро, можно было общепит вообще не закрывать.

Здесь нет никакой Л – логики?!

Просто какому-то еб…нату показалось, что если он думает жопой – то все вокруг думают так же.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook