Ученые назвали радиацию эффективным средством борьбы с коронавирусом

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11.01.2021, 13:12, Разное
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Уральские и узбекские исследователи предлагают использовать в борьбе с коронавирусом радиацию. Они считают, что рентгеновское излучение сможет не только нейтрализовать возбудителя, но и продезинфицировать места возможного заражения.
Исследованием влияния радиации на коронавирус занимались сотрудники Уральского федерального университета вместе с коллегами из Узбекистана. Они установили, что после внедрения в клетку человека молекула РНК коронавируса сильно деформируется. В измененных местах участки молекулы оказались более чувствительными к малым дозам радиации.

По словам профессора УрФУ Анатолия Зацепина, безопасное для человека рентгеновское излучение оказалось губительным для коронавируса. Сейчас исследователи занимаются разработкой нового метода с использованием радиации для лечения пациентов с COVID-19.

Использование радиации в целях борьбы с COVID-19 может оказаться наиболее эффективным способом, ведь данный метод позволяет устранять его многочисленные штаммы. Физики регулярно консультируются с медиками, поскольку те лучше понимают, как радиация влияет на организм человека. Ученым в свою очередь удается создать безопасные механизмы радиационного воздействия на микроуровне.



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