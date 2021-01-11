Рунический провидец рассказал, как конкуренты помешают карьере Андрея Малахова

11.01.2021, 13:12, Разное

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Игорь Вечерский, рунический провидец, сообщил, что именно ждет Андрея Малахова в будущем и какую роль в его карьере играет помощь посторонних. Шоумен 11 января празднует свои именины.

Специалист отметил, что в работе Андрея Малахова предвещаются неотвратимые перемены, вероятны и конфликтные ситуации вокруг его особы. Противодействия конкурентов могут вызвать изменения его перспектив в работе. Не случайно ведущий побаивается соперников и возникновения тайных сведений, так как они могут проявляться в будущем. Гармоничность в работе, которой он достиг, переменится, а путь реализации, возможно, поменяет направление развития.

Как сообщают Народные Новости России, Игорь Вечерский полагает, что Андрею Малахову нужен ориентир личного прогресса снаружи. Он имеет таланты, цель, но маршрут ему протаптывает кто-то другой. Эксперт считает, что на телеведущего открыто великое энергетическое влияние и есть силы, которые хотят вторгнуться в его жизненные позиции, а также привнести коррективы, которые гармонируют с его интересами. Именно такой фактор воздействует на происходящие события.

Предсказатель подчеркивает, что сражение за имеющийся порядок вещей истощит Андрея Малахова, растратит силы, которыми можно пользоваться результативно. Ведущий может очутиться в нелегкой обстановке с губительным исходом. Рунический провидец заявляет, что осмысление и принятие станут для шоумена главными причинами для шансов в профессиональной деятельности.