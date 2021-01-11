Арман Давлетяров решил выйти из зоны комфорта и покидает канал «Муз-ТВ»

11.01.2021, 13:12, Разное

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Арман Давлетяров рассказал в соцсетях о завершении карьеры на «Муз-ТВ». Генеральный директор популярного развлекательного телеканала уведомил подписчиков о решении выйти из зоны комфорта.

«Муз-ТВ» в этом году исполнится 25 лет, первые передачи в его сетке вещания появились в 1996 году. Кроме трансляции музыкальных клипов и концертов, отечественный телеканал также проводит ежегодную премию, на которой награждает самых успешных музыкантов, исполнителей и коллективы. Причем в разные годы гостями церемонии были мировые звезды, такие как Кристина Агилера, Дэвид Крейг, Кэти Перри, Энестейша и многие другие. Долгие годы руководил телеканалом Арман Давлетяров, однако сегодня стало известно о его намерении покинуть пост. Об этом главный медиаменеджер написал в своем микроблоге в соцсети Instagram.

При этом руководитель одного из главных российских музыкальных каналов пояснил о достижениях своего детища. У «Муз-ТВ» на сегодняшний день наиболее высокие рейтинги и финансовая прибыльность за все время его существования . Давлетяров стоял у истоков создания ресурса, в то время когда вся команда, работающая в проекте, только делала первые шаги. Из 25-летней истории канала два десятка лет им руководил именно Арман Давлетяров. Гендиректор высказал благодарность всем, кто помогал ему добиваться лучших показателей – как музыкантам и исполнителям, так и их продюсерам и команде, сотрудничавшей с «Муз-ТВ», а также многочисленным поклонникам. Причину ухода Арман Давлетяров обосновал желанием покинуть зону комфорта и начать новое дело, подчеркнув: несмотря на уход, душой он остается навсегда с телеканалом.

Сотрудники и руководство холдинга «Медиа-1» и входящего в него «Муз-ТВ» отметили многолетний личный вклад Давлетярова во многие масштабные проекты, в развитие TV-канала. Как известно, до занятия в 2013 году должности гендиректора Арман Давлетяров руководил музыкальной дирекцией и национальной музыкальной премией. Под его руководством контент улучшился и стал более динамичным. Так, в минувшем году состоялся переход вещания на новый формат 16:9, появились новые музыкальные рейтинги, программы и документальные фильмы. В связи с изменениями, вызванными пандемией коронавируса, были организованы новые проекты, основанные на интерактивности, телевизионные концерты и ряд коллабораций с интернет-сервисом «Яндекс.Музыка».

Кроме того, руководству удалось гармонично и выгодно наладить сотрудничество с сетевой видео-платформой TikTok. Исходя из данных декабря 2020 года, пишет издание «Телепрограмма», в общей доле в целевой группе зрителей возрастом от 18 до 44 лет «Муз-ТВ» занял почти 2%, что стало рекордом для РФ и превысило суммарную долю всех остальных отечественных музыкальных телеканалов. Как будет работать ресурс с новым руководителем и кто, собственно, займет освободившееся место гендиректора, пока информации нет.