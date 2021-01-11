Автомобилисту, сбившему снеговика-ДПСника, грозит тюремный срок

11.01.2021, 13:11, Разное

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В Великом Устюге на одной из главных магистралей произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Неосторожный водитель сбил снеговика-гаишника, вылепленного на обочине сотрудниками ДПС с целью обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики нарушений ПДД.

Автомобилист попытался скрыться с места происшествия, но был остановлен попаданием снежка, пущенного проезжавшими мимо на упряжке Дедом Морозом и Снегурочкой. Они удерживали преступника до прибытия полиции, а также попытались оказать первую помощь пострадавшему.

К сожалению, часть внутренностей жертвы при столкновении разлетелась по проезжей части и оказалась раскатана проезжавшими мимо автомобилями, а транспортное средство виновника ДТП после резкой остановки забрызгало снеговика грязью, что сделало реанимационные мероприятия бессмысленными. Пострадавший растаял до прибытия бригады скорой помощи, не приходя в сознание.

Задержанный был доставлен в центральную городскую больницу с переохлаждением и оставшимися после контакта с посохом Деда Мороза легкими обморожениями. По предварительной информации, преступнику грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в убийстве сотрудника полиции и надругательстве над телом умершего, а также лишение водительских прав и штраф за оставление места ДТП.

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