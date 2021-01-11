Ученые впервые описали передачу рака от матери ребенку при родах

11.01.2021, 13:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

Рак действительно может передаваться от матери?

Передача рака от матери ребенку – очень редкое явление. Согласно современным оценкам, на женщин, больных раком, приходятся 1 из 1000 родов, и лишь 1 ребенок на 500 тысяч таких случаев получает от матери раковые клетки. Ранее были известны случаи передачи от матери ребенку злокачественных опухолей крови, кожи, легких, шейки матки. Во всех случаях рак у детей развивался в возрасте до 2 лет.

Предполагалось, что раковые клетки попадают в организм ребенка гематогенно – через пуповину с кровью матери. Считается, что такая передача рака крайне редка, потому что частицы опухолей не пропускает плацента и их может уничтожать иммунная система плода.

Авторы нового исследования сообщают, что передача рака от матери ребенка при родах – вагинальная – также считалась возможной. Предполагалось, что раковые клетки могут попасть в легкие новорожденного с жидкостями матери, с которыми он контактирует. Однако раньше доказательств такого пути передачи болезни не было.

Что обнаружили ученые

Ученые из Больницы Национального онкологического центра в Токио сделали свое открытие, когда изучали ДНК опухолей детей. У двух мальчиков (в возрасте 23 месяцев и 6 лет) они обнаружили опухоли легких, которые могли развиться после получения злокачественных клеток от матерей, которые страдали раком шейки матки.

Анализ показал, что мутации в раковых клетках детей совпадают с мутациями в раковых клетках матерей. Кроме того, оказалось, что в раковых клетках мальчиков нет Y-хромосомы, которая присутствует практически во всех клетках организма мужчины и отсутствует у женщин. В опухоли был обнаружен папилломавирус человека (ВПЧ) – главная причина рака шейки матки.

Авторы исследования считают, что вирусы попали в организм детей во время родов или оказались в жидкости, которая окружает плод, на последних стадиях беременности. Согласно их данным, это первое описание передачи рака во время родов.

Отдельно ученые подчеркивают, что необычным является и появление симптомов рака у ребенка в возрасте 6 лет. Это означает, что раковые клетки могут сохраняться в организме несколько лет перед тем, как начать быстро делиться.

Детям были проведены операции (удаление опухоли) и дополнительное лечение (химиотерапия, иммунотерапия). За время наблюдения рак не рецидивировал.