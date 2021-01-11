Притянули за брови

11.01.2021, 12:44, Разное

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Более 2500 ученых-математиков из 15 стран требуют освободить их коллегу — политического заключенного Азата Мифтахова.

11 января 2021 года Головинский суд Москвы должен огласить приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову. Накануне математические общества Франции, Италии, Великобритании, США, Бразилии и многие ученые всего мира потребовали у исполнительного организационного комитета Международного конгресса математиков (ICM) «…занять активную позицию по этому делу и связаться с государственными органами для освобождения Азата…» В противном случае, полагают подписанты обращения, многие из них могут не приехать в 2022 году на Международный конгресс математиков, который должен пройти в Петербурге.

Как рассказывала «Новая», аспирант МГУ Азат Мифтахов был задержан правоохранительными органами в феврале 2019 года. Сперва его обвинили в изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). По версии следствия, Мифтахов в общежитии МГУ изготовил самодельную бомбу, которую позже нашли на автобусной остановке в Балашихе. Однако обвинению не хватило даже косвенных улик, чтобы добиться ареста Мифтахова, и Балашинский суд освободил молодого человека. Но на выходе из изолятора его опять задержали, посчитав виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство), а также в участии в анархическом движении и попытке поджога офиса «Единой России» в московском Ховрино. Свою причастность к движению «Народная самооборона» Мифтахов не отрицал. У него нашли билет на поезд до Беларуси, и расценили это как попытку скрыться от следствия. В результате аспирант был арестован.

Анатолий Вершик. Фото: elementy.ru

«Акции в поддержу Азата начались сразу после того, как его, единственного из всех обвиняемых, лишили свободы, — рассказал «Новой» бывший президент Петербургского математического общества, член Европейской академии наук, лауреат премии Гумбольдта, главный научный сотрудник петербургского отделения математики Российской академии наук, профессор Анатолий Вершик. — Коллеги Азата и студенты МГУ неоднократно заявляли о фальсификации уголовного дела. Мы, математики, народ дотошный, нам нужны доказательства. Постепенно даже самым консервативным скептикам стала очевидна абсурдность ситуации вокруг Азата Мифтахова. И хотя он еще очень молод и не успел внести весомый вклад в науку,

тот цинизм, который творится вокруг этого талантливого молодого человека (даже находясь за решеткой, он умудрился опубликовать две научные работы), заставил математиков со всего мира принять участие в его судьбе».

Напомним, что ночью 31 января 2018 года несколько молодых людей разбили окно офиса «Единой России» и закинули внутрь дымовую шашку. Четверых подозреваемых (Елена Горбань, Андрей Ейкин, Алексей Кабоидзе и Святослав Речкалов) установили по горячим следам и задержали в феврале 2018 года. Молодые люди были допрошены и отпущены под подписку о невыезде. И лишь через год, в феврале 2019-го, в деле появился еще один участник. Обвинение представило суду некоего секретного свидетеля, который запомнил Азата «по выразительным бровям». За которые его и подтянули к делу и упрятали за решетку.

Во время своего выступления на прениях сторон, состоявшихся 23 декабря 2020 года, представитель прокуратуры потребовала для Мифтахова шести лет лишения свободы. В своей речи гособвинитель упирала на то, что математик является членом экстремистской организации, которая «ставит своей целью насильственную смену власти по сценариям цветных революций…».

На всем протяжении предварительного, а потом и судебного следствия Мифтахов заявлял о своей невиновности и отказывался признавать свою вину. Его слова подтверждаются показаниями Ейкина и Горбань, которые заявили, что 31 января 2018 года Азата с ними не было. Они частично признали свою вину, и обвинение запросило для них условные сроки. Еще двое обвиняемых — Кабоидзе и Речкалов — уехали из РФ и, скорее всего, будут объявлены в международный розыск.

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В своем последнем слове Мифтахов опять заявил, что состоял в анархическом движении, но в инкриминируемом ему преступлении участия не принимал.

Кроме того, Азат поблагодарил всех людей и коллег, выступивших в его защиту. Особенно он благодарен международному математическому сообществу, которое поставило под сомнение целесообразность проведения Международного математического конгресса в 2022 году в Петербурге.

«Международный математический конгресс проходит раз в четыре года, и это знаменательное событие в мировом научном сообществе, — пояснил «Новой» Анатолий Вершик. — Петербург соперничал за право принять конгресс с Парижем, и члены исполнительного комитета склонялись в сторону Франции. Представитель РФ заявил, что российские власти готовы предоставить безвизовый въезд всем участникам, и это перевесило чашу весов.

В письме, которое подписали 2500 ученых со всего мира, говорится: «Для нас, ученых, свобода — одна из высших ценностей.

Участие в конгрессе во время произвольного задержания нашего коллеги Азата Мифтахова станет серьезной дилеммой для нас и для всего математического сообщества». И я полностью с этим согласен».

Максим Леонов

специально для «Новой»P.S

10 января стало известно, что на имя председателя Головинского суда Андрея Мохова поступило письмо из Американского математического сообщества. Президент сообщества, насчитывающего более 30 тысяч индивидуальных членов по всему миру, Джил Пифер (Jill C. Pipher) просит освободить Мифтахова.

«Просим суд проявить снисходительность и сострадание в приговоре по делу Азата Мифтахова и настаиваем на том, чтобы в случае признания виновным его приговор не превышал срока, который он уже отбыл. Конечно, он уже заплатил более чем достаточно за любые проступки, которые он мог совершить. Мы надеемся, что молодой перспективный математик будет освобожден и сможет продолжить учебу. Правительство РФ сделало крупные инвестиции в укрепление позиций страны как международного центра математических исследований. Эти похвальные усилия могут увенчаться успехом только в том случае, если права человека будут соблюдаться независимо от политических убеждений, сексуальной ориентации или этнического происхождения», — говорится в письме.

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