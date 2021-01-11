Акции Twitter упали на 8% после блокировки аккаунта Трампа

11.01.2021, 12:38, Новости дня

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Акции компании Twitter на предварительных торгах в США в понедельник упали в цене более чем на 8% после блокировки аккаунта действующего американского президента Дональда Трампа.

По состоянию на 12.44 мск акции компании на предторгах снижались в цене на 7,89% – до 47,42 доллара. Минутами ранее падение достигало 8,3%, передает РИА «Новости».

По данным американских СМИ, Трамп позже в понедельник выступит с заявлением касательно блокировки соцсетями его аккаунтов.

9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.