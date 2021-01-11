Тренер фигуристов Мишин заразился коронавирусом

11.01.2021, 12:38, Новости дня

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Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что заразился коронавирусом.

«Я заразился коронавирусом. Чувствую себя так, что как только получу отрицательный тест, сразу отправлюсь на каток», – передает РИА «Новости» слова Мишина.

«3-го заболел, тест пока позитивный, аппетита нет, вкусов не ощущаю, но температуры тоже нет. Только слабость. Молиться богу надо, чтобы так переболеть коронавирусом», – добавил он.

Напомним, в декабре чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не выступила на пятом этапе Кубка РФ в Москве из-за заражения коронавирусом.