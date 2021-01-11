Скандалы: Новая нефть «Системы»

11.01.2021, 12:36, Разное

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Как Владимир Евтушенков за год удвоил свое состояние

Владимир Евтушенков — возвращение года. Его АФК «Система» провела успешное IPO интернет-ретейлера Ozon (до размещения ее пакет составлял 45,2%), а чуть ранее продала последние акции «Детского мира». Капитализация компании вернулась к уровню середины 2013 года — до потери «Башнефти» и последующей выплаты 100 млрд рублей по мировому соглашению с «Роснефтью». Состояние самого Евтушенкова за год выросло вдвое, до $3 млрд.

Состояние Владимира Евтушенкова F 65 выросло за прошедший год в два раза: по данным Real Time Net Worth американского Forbes, на 3 декабря оно составило $3 млрд. Основатель и основной владелец АФК «Система» вернулся к любимому упражнению: проводить IPO портфельных компаний своего холдинга, акции которого тоже торгуются на бирже. Размещение маркетплейса Ozon на Московской бирже и американской площадке NASDAQ прошло триумфально: спрос на бумаги в разы превысил предложение, инвесторы оценили компанию в $6,2 млрд. Во многом благодаря успеху этого IPO сама АФК «Система» по рыночной капитализации вернулась в благополучный 2013 год, когда уверенно рос бизнес принадлежавшей ей «Башнефти» — нефтяная компания приносила холдингу Евтушенкова 49% выручки. Седьмого августа 2013 года капитализация АФК составляла 270,7 млрд рублей, 3 декабря 2020 года она достигла 288 млрд рублей.

Капитализацию «Системы» увеличила и пандемия коронавируса. В августе АФК объявила, что на мощностях ее зеленоградского завода «Биннофарм» будет выпускаться разработанная в Центре имени Н. Ф. Гамалеи вакцина «Спутник V». На этой новости акции холдинга Евтушенкова выросли в течение дня на 9,55%, а потом дополнительно поднялись в цене в ноябре, когда Центр Гамалеи объявил, что вакцина показала эффективность на уровне 92%. «Биннофарм» занимает небольшую долю в активах «Системы» и несильно влияет на оценку всей группы, но инвесторы бурно отреагировали на хорошие новости. «С фундаментальной точки зрения это была эмоциональная реакция рынка», — говорит аналитик «Атона» Виктор Дима.

Фармацевтическим подразделением «Системы» Владимир Евтушенков особенно гордится. Он вспоминает, что поначалу небольшой «Биннофарм» был чемоданом без ручки: «Денег вложили довольно много, а выхлоп — никакой». Масштабировать бизнес за счет органического роста было невозможно, и тогда «Система» купила четыре компании и объединила их в вертикальную группу, производящую более 450 наименований лекарств. В совет директоров «Биннофарма» вошел директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. «Мы сразу все поняли, начали перестраивать свою работу и сегодня владеем полным циклом технологий, отработали все этапы, готовы к масштабированию и точно можем выпускать самую сложную в производстве часть вакцины — второй компонент «Спутника V» для повторной прививки», — рассказывает в интервью Forbes Евтушенков.

В медицинско-фармацевтическом кластере у «Системы» есть еще и основанная в 1996 году медицинская сеть «Медси» с 48 клиниками (занимает 1-е место в рейтинге Forbes крупнейших российских частных медицинских компаний). После начала пандемии для лечения пациентов с коронавирусом «Медси» переоборудовала клинику в Отрадном на 430 инфекционных коек, 44 из них реанимационные.

Евтушенков вывел капитализацию АФК «Система» на уровень семилетней давности, как будто и не было драматических событий, связанных с потерей нефтяного бизнеса.

С конца 2013 года на новостях о предстоящем IPO «Башнефти» и ее удачных сделках капитализация «Системы» стремительно росла, но в сентябре 2014-го было возбуждено уголовное дело о приватизации «Башнефти», и Евтушенков оказался под домашним арестом. Уже в декабре 2014-го вступило в силу решение Арбитражного суда: «Башнефть» была возвращена государству, а позже продана «Роснефти». После ряда денежных претензий «Роснефти» к «Системе» в связи с «Башнефтью» в конце 2017 года было заключено мировое соглашение, по условиям которого компании Евтушенкова должны были выплатить «Роснефти» 100 млрд рублей. Расплатиться помогли кредиты РФПИ и Сбербанка. С тех пор капитализация АФК «Система» недотягивала до уровня 2013 года.

Евтушенков уверен, что стоимость холдинга будет увеличиваться и дальше: «Мы должны дорасти как минимум до 40–42 рублей за акцию, а уж когда это произойдет, тогда и произойдет. Я к этому так отношусь: Бог дал, Бог взял».

Четвертого декабря акция АФК «Система» стоила более 30 рублей. Аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович объясняет рост капитализации АФК «Система» постепенным снижением долговой нагрузки, возникшей из-за обязательств перед «Роснефтью». «Из дивидендов МТС, «Детского мира», других дочерних компаний «Система» постепенно снижала нагрузку корпоративного центра, выплачивала проценты и смогла рефинансировать долговые обязательства со ставки 10% до 7% годовых, — говорит он. — Им становилось легче дышать, и 2020 год — второй, когда после всех выплат и дополнительных затрат «Система» смогла генерировать дополнительный кеш, который отправлялся уже на другие проекты». Виктор Дима из «Атона» отмечает, что основной актив АФК — МТС — не просто был в хорошей форме, а еще и стал бенефициаром ковидной экономики: «Уйдя на удаленную работу, люди стали больше пользоваться мобильной связью, интернетом, использовать облака». Дима называет два главных события, повлиявших на рост капитализации «Системы» в 2020-м: «IPO Ozon, прошедшее по оценке, о которой год назад вряд ли кто-то мог бы подумать, и продажа «Детского мира» — очень успешный кейс, которым «Система» показала, что может не только создавать хорошие бизнесы, но и монетизировать их с выгодой для себя».

В сентябре 2020 года «Система» продала свой последний пакет в «Детском мире». Расставание с компанией, которой АФК владела с 1994 года, было непростым. АФК безуспешно пыталась с 2018 года продать свою долю то структурам миллиардера Сулеймана Керимова, то «Сафмару» Михаила Гуцериева — Евтушенкова не устраивали ценовые предложения. И в конце 2019 года АФК и российско-китайский фонд РКИФ разместили 23,7% компании на SPO, в июне 2020-го — еще 15,94%, а в сентябре дошла очередь и до последнего пакета в 25% плюс одна акция. «Системе» принадлежало в нем 20,38%, на ее долю пришлось 16,9 млрд рублей.

Почему важно было продать «Детский мир»? По мнению Венграновича из «Ренессанс Капитала», «Система» торговалась с дисконтом к справедливой цене: «Детский мир» платил высокие дивиденды, но акционеры холдинга не видели их в своих карманах, потому что из-за долгов сама «Система» высоких дивидендов не платила». После продажи «Детского мира» и сокращения долга АФК дисконт пропал, и это стало одним из катализаторов роста капитализации корпорации.

И все же лучшей сделкой АФК «Система» в 2020 году было IPO Ozon. Первые инвестиции в Ozon, созданный в 1998-м как книжный интернет-магазин, пришли от фонда ru-Net Holdings Леонида Богуславского (в нем также были деньги Baring Vostok Capital Partners и UFG) в 1999 году. Со временем электронная торговая площадка превратилась в маркетплейс, торгующий самыми разными товарами: электроникой, косметикой, запчастями для автомобилей и пр.

«Система» и МТС вложились в Ozon в 2014 году, купив 21,6% за $150 млн. Перед IPO Ozon «Система» поставила себе задачу стать одним из крупнейших акционеров интернет-ретейлера и начала наращивать долю. В апреле 2019-го она довела свой пакет с 19,3% до 21,9%, докупив акции у миноритариев, в марте 2020-го увеличила долю прямого владения до 31,3% (еще 11,7% АФК контролировала через свой венчурный фонд Sistema VC). К IPO, которое состоялось 24 ноября, АФК «Система» была крупнейшим акционером Ozon с пакетом 45,2% акций, чуть меньше было у фондов Baring Vostok — 45,1%.

В ходе IPO АФК и Baring Vostok купили акций на $67,5 млн каждый по цене размещения $30. «Ozon мог поставить цену $32–34 за акцию, — говорит Евтушенков, — но мы видели, что будет переподписка, и я не стал настаивать. Были бы скупыми, получили бы лишние $200–300 млн, а вдруг бы потом компания просела на бирже? Это был бы очень плохой знак для компании и для инвесторов. Они не любят скупых». На торгах сразу после IPO цена бумаг на обеих площадках выросла на 30–40%. После IPO АФК и Baring Vostok принадлежит по 37,2% Ozon. «Система» не планировала увеличивать свою долю в компании. «Для этого нужно было бы вложить не менее полумиллиарда долларов, — говорит Евтушенков, — а мы к этому не были готовы».

Перед размещением Ozon шло ралли «Системы». Инвесторы понимали, что из-за высокого спроса купить бумаги будет сложно, и пытались заработать за счет покупки акций «Системы».

«После IPO «Система» сохранила в капитале Ozon долю более 30%, и к стоимости ее активов добавилось более 200 млрд рублей», — отмечает Александр Венгранович. Когда «Система» только начала инвестировать в Ozon, доля интернет-ретейлера в активах корпорации Евтушенкова, по оценке Венграновича, составляла не более 2%, а сейчас — более 30% (доля МТС — около 55%). Доля «Башнефти» в активах «Системы» была порядка 40%, таким образом, Евтушенкову удалось почти полностью возместить потерю нефтяного бизнеса, заменив его маркетплейсом.

Миллиардер уже планирует проводить новые IPO. «У нас четкий график выхода портфельных компаний на биржу, — говорит Евтушенков. — Всего пять-шесть компаний, которые дорастают до биржи, будем выводить». Ранее президент АФК «Система» Владимир Чирахов сообщал, что первой к IPO будет готова лесопромышленная Segezha Group.

Александр Левинский