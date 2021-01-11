 

Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото

11.01.2021, 12:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Проживающая в России бывшая участница украинской группы “ВИА Гра”, певица Вера Брежнева 10 января в Instagram Stories опубликовала серию снимков, сделанных во время отдыха на одном из горно-лыжных курортов в Италии.

Певица отправилась отдыхать вместе с мужем, российским продюсером Константином Меладзе.

Скриншот: ververa / Instagram

Также с ней отдыхает ее младшая дочь – 11-летняя Сара. 

Скриншот: ververa / Instagram

Во время отдыха певица встала на лыжи, выбрав укороченный вариант для начинающих лыжников.

Скриншот: ververa / Instagram

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина). Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).

__

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / В работе Twitter произошел глобальный сбой

18.07 / Музей Метрополитен вновь откроется в конце августа

25.06 / Берлин начал готовить ответ на случай санкций США против «Северного потока – 2»

21.07 / Трампу приписали «спасение 3-4 млн жизней» от коронавируса

05.10 / Вучич выбрал кандидата в премьеры Сербии

29.12 / Палата представителей США выполнила требование Трампа

08.10 / Зрители оценили дебаты Харрис и Пенса

08.08 / В РФ подтвердили 5,2 тыс. новых случаев коронавируса

17.08 / Восьмой день протестов. СМИ опубликовали фото сотен тысяч человек на улицах городов Беларуси

10.12 / СБУ предупредили о подготовке террористического акта в Украине – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска