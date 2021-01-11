 

“Все натуральные, а не отфотошопленные”. Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото

11.01.2021, 12:22, Новости дня
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Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram поделилась снимком с сыновьями Артемием и Иваном.

“С Рождеством”, – написала она 8 января.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Подписчики прокомментировали пост.

“Красивая молодая многодетная мама”, – заявила lenayakimchuk.

“Многодетная – это когда пятеро детей. Сейчас даже с тремя не многодетная мама”, – ответила ей na.ta6434.

“Отличная фотка. Все натуральные, а не отфотошопленные”, – написала zhdanovainna903.

Наталья Подольская в 2010 году вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. В 2020 году она стала мамой во второй раз. 22 октября певица родила сына Ивана. Артемий родился 5 июня 2015 года.

У Преснякова от гражданского брака с российской певицей Кристиной Орбакайте еще есть сын Никита (1991).

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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