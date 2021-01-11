Эффекта от локдауна не будет из-за работающих детсадов и общественного транспорта – эпидемиолог Александрин

11.01.2021, 12:22, Новости дня

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Усиленный карантин в Украине, скорее всего, не будет иметь эффекта из-за работающих детсадов и общественного транспорта. Такие мнение выразил эпидемиолог, глава общественной организации “Инфекционный контроль” Андрей Александрин в интервью “Обозревателю”, которое вышло 11 января.

“Во время локдауна будут работать детские сады и общественный транспорт, поэтому никакого эффекта от него не будет”, – сказал врач.

По словам эпидемиолога, в Украине “движущей силой” распространения COVID-19 являются дети.

“Да, дети не находятся в группе риска, но они очень хорошо передают коронавирус. Когда ребенок с бессимптомным течением приходит домой, она инфицирует своих родителей, бабушек и дедушек. В нашей стране с детским населением никто не работает, его никто не тестирует. И второй фактор – общественный транспорт. Какой смысл объявлять локдаун, если весь наш общественный транспорт просто алогичный с точки зрения инфекционной безопасности? Никто так и не навел там порядок. А о том, что малый бизнес убили окончательно, уже никто не думает. У них все хорошо, а на население им наплевать”, – сказал врач.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек, 796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать “карантин зимних каникул”. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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