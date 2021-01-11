Ученые рассказали о самой высокой волне цунами в истории человечества

11.01.2021, 12:14, Разное

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Самая высокая волна цунами, с которой столкнулось человечество, поднялась в 1958 году на Аляске. По словам ученых, высота волны тогда составила полкилометра, она стала причиной гибели пяти человек.

Стихийное бедствие, произошедшее на Аляске из-за землетрясения и особенностей рельефа залива, было названо мегацунами. Ведь в тот день высота волны составила 524 метра. В открытом океане тоже фиксируются волны, но их размер не такой колоссальный.

Так, в феврале 2013 года климатологи при помощи автоматической метеорологической станции обнаружили волну, чья высота составила 19 метров. Скорость распространения достигала 81 кмч. Ее даже занесли в книгу рекордов как «Самую большую характерную высоту волны, зарегистрированную при помощи буя».

Ранее примерно в этом же регионе в 2006 году была зафиксирована волна высотой 18,275 м. Ученые отметили, что большинству самых современных и безопасных кораблей не удалось бы выдержать столкновение с волной размером с шестиэтажное здание. Иногда такие волны называют убийцами, поскольку часто они становятся причиной гибели судов и морских сооружений.