 

На Стаса Михайлова подали в суд за присвоение себе 1 миллиона рублей

11.01.2021, 12:14, Разное
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Продюсер Стаса Михайлова Фарит Мухамедьяров собирается судиться с певцом из-за того, что тот присвоил себе миллион рублей, но не стал выступать на концерте. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Мэш».
В 2020 году Стасу Михайлову был выплачен задаток, составивший 1,1 млн рублей. Певец должен был выступить в марте в Казани, но пандемия нарушила все планы. Однако исполнитель не счел нужным вернуть задаток, объяснив, что срыв концерта был форс-мажором. Сам продюсер не считает, что пандемия позволяет Михайлову не возвращать деньги.

Певец в свою очередь утверждает, что он переболел COVID-19, поскольку его в апреле прошлого года госпитализировали с двухсторонней пневмонией. В клинике он сделал четыре теста и все они показали, что коронавирусной инфекции в его организме не было. После выписки Стас Михайлов сдал еще один тест, в этот раз у него нашли антитела.

Стоит отметить, что в августе «Форбс» опубликовал список российских звезд, имеющих самые большие заработки. В нем присутствовал Стас Михайлов. Издание поместило его на 17-е место, указав, что с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го он заработал не менее 3,6 млн долларов.



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