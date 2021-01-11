 

Ведущий «ДОМа-2» Влад Кадони признался, что из-за COVID-19 закрыл свой салон красоты

11.01.2021, 12:14, Разное
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Влад Кадони решил пообщаться со своими подписчиками в микроблоге Instagram с помощью раздела сторис. Ведущий «ДОМа-2» и участник «Битвы экстрасенсов» рассказал, что из-за COVID-19 на время карантина он был вынужден закрыть свой салон красоты.
Соответствующее фото с вывеской «Мы закрыты» сын Елены Голуновой опубликовал для подтверждения своих слов. Салон Влада Кадони открылся еще весной 2017 года, однако сейчас он не является источником работы, так как не работает из-за карантина. Кроме этого, в конце декабря стало известно, что реалити-шоу «ДОМ-2» закрывают, а проект будет теперь выходить не на ТНТ, а на другом канале. Пока эту информацию поклонникам телестройки не открывают, и даже Влад Кадони не знает, продолжится ли его сотрудничество с проектом. Звезда «Битвы экстрасенсов» отметил, что он открыт к любым новым предложениям.

Старший сын Елены Голуновой сам был участником реалити-шоу в 2009 году, но через два года он ушел за периметр. Спустя шесть лет он вернулся, но уже в качестве ведущего. Владу Кадони, как и его брату Дмитрию, достался в наследство дар матери. Шоумен имеет медицинское образование и изначально мечтал о карьере священнослужителя. На данный момент он хочет воспользоваться своим дипломом психолога и запустить тренинги, которые будут направлены на личностный рост. Влада Кадони расстраивает тот факт, что большинство людей стремятся получить высшее образование только ради диплома, но не намерены работать по профессии. Ведущий «ДОМа-2» отметил, что молодое поколение читает только те книги, которые модные, чтобы потом похвастаться этим в социальных сетях.



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