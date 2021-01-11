Мнение: Притянутый за брови

11.01.2021, 12:08, Разное

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Сегодня Головинский суд Москвы огласит приговор по уголовному делу в отношении аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

Азата задержали еще в феврале 2019 года. И обвинили в изготовлении взрывчатки. По версии следствия, Мифтахов в общежитии МГУ изготовил самодельную бомбу, которую позже нашли на автобусной остановке в Балашихе.

Но дело оказалось настолько липовым, что даже наш очень покладистый суд не решился танцевать под дудку оперов и следователей и освободил парня.

Но на выходе из изолятора Мифтахова снова задержали, на этот раз обвинив в хулиганстве, в участии в анархическом движении и попытке поджога офиса «Единой России» в московском Ховрино.

Еще 31 января 2018 года несколько молодых людей разбили окно офиса «Единой России» и закинули внутрь дымовую шашку. Четверых подозреваемых (Елена Горбань, Андрей Ейкин, Алексей Кабоидзе и Святослав Речкалов) установили по горячим следам и задержали в феврале 2018 года. Молодые люди были допрошены и отпущены под подписку о невыезде. А через год, в феврале 2019-го, в деле появился Мифтахов. Обвинение представило суду некоего секретного свидетеля, который запомнил Азата «по выразительным бровям». За которые его и подтянули к делу. И отправили в тюремную камеру.

Во время прений, состоявшихся 23 декабря 2020 года, прокуратура потребовала для Мифтахова шести лет колонии. В своей речи гособвинитель упирала на то, что математик является членом экстремистской организации, которая «ставит своей целью насильственную смену власти по сценариям цветных революций…».

Мифтахов вину отрицает. Его слова подтверждаются показаниями Ейкина и Горбань, которые заявили, что 31 января 2018 года Азата с ними не было. Они частично признали свою вину, и обвинение запросило для них условные сроки.

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Дикость какая-то. Поджег офис «Единой России», признал вину – получи условный срок.

Не поджигал, и не признал вины – получи 6 лет колонии.

На снимке: Азат Мифтахов на скамье подсудимых. Фотография отсюда