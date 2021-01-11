 

“Помешанный и опасный”: Пелоси жаждет уголовного наказания для Трампа

11.01.2021, 11:48, Разное
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Что именно имеется у России на республиканца, Пелоси не знает: личное, политическое или финансовое. Но она не может найти другого объяснения тому, почему президент Соединенных Штатов является до такой степени “служанкой Путина”.

Спикер нижней палаты полагает, что “помешанного, неуравновешенного и опасного” Трампа необходимо привлечь к уголовной ответственности. По словам политика, пройдет время, прежде чем американцы смогут “защититься” от Дональда Трампа.

Пелоси заявила, что против президента США требуется уголовное преследование, сообщает Life.ru. Спикер добавила, что он совершил нечто очень серьезное.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. Подсчет голосов затянулся на несколько дней. 7 ноября Джо Байден объявил о победе. Дональд Трамп не признал поражение и обвинил оппонентов в фальсификациях, но пообещал мирно передать власть.

Сторонники Дональда Трампа прошли маршем к Капитолию – резиденции конгресса США. Однако ситуация вышла из-под контроля президента: протестующие захватили здание, помешав работе депутатов и спровоцировав столкновения с правоохранителями. Стражи порядка применили оружие, в результате чего погибли не менее пяти человек.



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