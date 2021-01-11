 

Россиянина отдали под суд за покушение на убийство милиционеров в Белоруссии

11.01.2021, 11:44, Новости дня
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Гражданина РФ будут судить в Белоруссии за покушение на убийство двух милиционеров, сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

«Управлением Следственного комитета по Брестской области установлены обстоятельства преступлений, совершенных иностранным гражданином. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным следствия, «днем 3 сентября 2020 года 54-летний житель Российской Федерации, будучи задержанным за незаконное пребывание в Республике Беларусь, при доставлении его в районный отдел внутренних дел нанес удары ножом в жизненно важные органы находившимся при исполнении служебных обязанностей сотрудникам милиции».

Согласно сообщению, правоохранители выбили нож из рук нападавшего, что спасло их жизни, но получили травмы различной степени тяжести. В СК пояснили, что обвиняемый в июле 2020 года был принудительно выслан из Белоруссии сроком на пять лет и предупрежден об уголовной ответственности за нарушение срока запрета въезда в страну. Несмотря на это, мужчина прибыл в республику и незаконно пребывал на ее территории.

Как отметили в СК, что действия обвиняемого квалифицированы по статьям «пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина, высланного из республики, до окончания срока запрета въезда в страну» и «покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности». К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.

Напомним, в начале декабря россиянина обвинили в беспорядках на Белорусском металлургическом заводе.



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