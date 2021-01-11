Минздрав разрешил исследование препарата «Спутник Лайт» от коронавируса

11.01.2021, 11:44, Новости дня

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Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» против новой коронавирусной инфекции.

Соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава России.

«Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Спутник Лайт» в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Начало – 8 января 2021 года, конец – 31 декабря 2021 года», – следует из данных реестра, передает ТАСС.

В декабре президент РФ Владимир Путин сообщил, что специалисты Центра имени Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.

В РФПИ рассказали подробности о вакцине «Спутник V лайт». Препарат «позволяет предложить некоторый компромисс между продолжительностью действия и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости, даже не столько заболеваемости, сколько смертности от данного заболевания». Также «лайт-вакцина» исключит тяжелое течение COVID-19, если человек все же заболеет после вакцинации.