 

“Миссия выполнена”. Иванишвили заявил, что окончательно уходит из политики

11.01.2021, 11:28, Новости дня
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Председатель партии “Грузинская мечта – демократическая Грузия” Бидзина Иванишвили заявил, что покидает свой пост и окончательно уходит из политики. Об этом 11 января сообщила пресс-служба партии.

“Считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно отойти от политики и полностью оставить бразды правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию”, – говорится в сообщении.

Он назвал команду партии “лучшей и безальтернативной” на данный момент в Грузии и выразил уверенность, что команда сможет “достойно заменить” его “труд, авторитет и навыки”. 

Иванишвили, которому скоро исполнится 65 лет, заявил, что уступит дорогу молодежи, а сам вернется к жизни, которую вел до 2011 года. Он уверен, что его уход усилит его партию, сделает ее жизнеспособной и мотивированной, сделает власть в Грузии более энергичной.

“Я ухожу из политики гордым, победоносным и благодарным людям. Люди смогли увидеть мои усилия, которые я приложил только в интересах страны и государства. Я уверен, что грузинский народ также оценит мой сегодняшний шаг, который продиктован теми же интересами, ради которых я пришел в политику”, – говорится в его обращении.

Бизнесмен возглавлял правительство Грузии с октября 2012 года по ноябрь 2013-го. После того как кандидат “Грузинской мечты” Георгий Маргвелашвили выиграл президентские выборы, Иванишвили ушел из политики, заявив, что его основная задача выполнена. В апреле 2018 года Иванишвили вернулся в политику. 

В 2020 году в Грузии состоялись парламентские выборы: первый тур выборов прошел 31 октября, второй – 21 ноября.  

По итогам двух туров победили на выборах кандидаты от правящей партии “Грузинская мечта”, оппозиция разделила 60 мандатов: блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция” – 36 мандатов, “Европейская Грузия” – пять, “Альянс патриотов Грузии”, Блок Георгия Вашадзе, “Лело” и “Гирчи” – по четыре, “Граждане” – два, Лейбористская партия – один, сказано на сайте парламента.  

Оппозиционные партии объявили об отказе от депутатских мандатов в новоизбранном парламенте страны и бойкотировали второй тур выборов. Они считают, что результаты голосования “не отражают волю грузинского народа”. Оппозиция выходила на массовые акции протеста, требуя новых выборов. 

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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