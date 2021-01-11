 

В мире от COVID-19 выздоровело более 50 млн человек

11.01.2021, 11:28, Новости дня
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В мире от COVID-19 выздоровело более 50 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 11 января.

Всего в мире коронавирус подтвердили у 90 млн 295 тыс. человек, 1 млн 935 тыс. заболевших умерли, 50 млн 11 тыс. выздоровели. 

При этом число выздоровевших может быть больше, так как некоторые страны (например, США и Великобритания) не публикуют этот показатель.

Странами с самым большим распространением коронавируса являются:

США (22,4 млн заболевших, 374,4 тыс. умерших);
Индия (10,5 млн заболевших, 151,2 тыс. умерших, 10 млн выздоровевших);
Бразилия (8,1 млн заболевших, 203,1 тыс. умерших, 7,2 млн выздоровевших);
Россия (3,37 млн заболевших, почти 61 тыс. умерших, 2,75 млн выздоровевших);
Великобритания (3 млн 81 тыс. заболевших, 81,6 тыс. умерших).

Украина в списке на 17-м месте. По данным Минздрава, с начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек, 796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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