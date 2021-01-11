 

HBO снимет продолжение “Секса в большом городе”

11.01.2021, 11:28, Новости дня
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Исполнительница главной роли в сериале “Секс в большом городе” американская актриса Сара Джессика Паркер и ее коллеги Синтия Никсон и Кристин Дэвис 11 января разместили на своих страницах в Instagram тизер, анонсирующий выход второй части культового сериала. 

Сообщается, что продолжение “Секса в большом городе” под названием And just like that… будет транслироваться на сервисе HBO. Дата релиза пока что не разглашается.

По информации издания Deadline, вторая часть будет состоять из 10 серий. Съемки фильма начнутся весной 2021 года в Нью-Йорке. Подчеркивается, что съемки состоятся без участия актрисы Ким Кэтролл, которая снималась в первой части.

Во второй части сериала будет показана жизнь главных героинь спустя 20 лет.

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Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

Премьера сериала “Секс в большом городе” состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по мотивам были сняты два полнометражных фильма. 

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить личную жизнь.

Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл “Секс и город”.

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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