“Вот это грудь!”, “Я вскипел”, “Красиво и откровенно”. Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками

11.01.2021, 11:28, Новости дня

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Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева поделилась в Instagram снимками, для которых позировала без бюстгальтера.

– Я ревнивая безумно. И, к сожалению, это касается не только людей… Часто это литература, музыка, предметы искусства, – призналась певица.

Она заявила, что книга Марины Степановой “Женщины Лазаря” сильно затронула человека внутри нее.

– Отрываю от себя… А вдруг в вашей жизни это такой же жизненно важный кусочек, который вернется нежданно-негаданно. Порой мы не замечаем магию, потому что не ждем, и сложно верить в нее, если не ждешь! Ждите. Я не волшебник, но готова иногда делиться, как и обещала! – отметила она.

Астафьева запечатлена в блузе с откровенным декольте. На первом фото она оголила грудь, не заретушировав сосок.

Подписчики мужского пола принялись комментировать пост.

– Вот это грудь, Даша! – написал klibanskiiiura.

– Я закипел, – признался kyky_moimalchik.

– Ох, красиво и откровенно. На высоте, – заявил aleksandr_antybura.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.