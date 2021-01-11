 

“Вот это грудь!”, “Я вскипел”, “Красиво и откровенно”. Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками

11.01.2021, 11:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева поделилась в Instagram снимками, для которых позировала без бюстгальтера.

– Я ревнивая безумно. И, к сожалению, это касается не только людей… Часто это литература, музыка, предметы искусства, – призналась певица.

Она заявила, что книга Марины Степановой “Женщины Лазаря” сильно затронула человека внутри нее.

– Отрываю от себя… А вдруг в вашей жизни это такой же жизненно важный кусочек, который вернется нежданно-негаданно. Порой мы не замечаем магию, потому что не ждем, и сложно верить в нее, если не ждешь! Ждите. Я не волшебник, но готова иногда делиться, как и обещала! – отметила она.

Астафьева запечатлена в блузе с откровенным декольте. На первом фото она оголила грудь, не заретушировав сосок.

Подписчики мужского пола принялись комментировать пост.

– Вот это грудь, Даша! – написал klibanskiiiura.

– Я закипел, – признался kyky_moimalchik.

– Ох, красиво и откровенно. На высоте, – заявил aleksandr_antybura.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / “Дышат о любви”. Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из “Голоса країни 10”. Аудио

25.12 / «Всё, что британскому обществу было обещано» — Лондон и Брюссель согласовали сделку по брекситу

11.09 / Эксперт: Берлин не понимает последствий ситуации с Навальным

03.09 / Путин сказал, к чему привело повышение суммы выплат по безработице

22.09 / “Это не запасной аэродром”. Степанов заявил, что не собирается в отставку в случае избрания в Одесский облсовет

01.09 / Тревожит здоровье и экономика — восемь из десяти французов с пессимизмом смотрят в ближайшее будущее

24.11 / Берлин заявил Госдепу о неприемлемости санкций против «Северного потока – 2»

13.08 / Фурсенко объяснил смысл создания правкомиссии по русскому языку

02.09 / База данных избирателей штата Мичиган оказалась в русском Даркнете

12.10 / Оппозиция в Белоруссии захотела поставить силовиков на колени, как на Украине в 2014 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска