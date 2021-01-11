Умерев на 30 минут, женщина увидела «духов», предсказавших смерть ее сына

11.01.2021, 11:29, Разное

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Утонув во время плавания на каяке по реке, жительница США вышла из своего тела и безо всяких туннелей оказалась на "Небесах", где встретила странных человекоподобных существ в длинных одеждах, вроде мантий. Они так и не поняла, кем они были.

В 1999 году американка Мэри Нил плавала на каяке и упала в воду. Она утонула и в течении около 30 минут находилась в состоянии клинической смерти. Когда ее вытащили, ее внешний вид уже сам по себе говорил о том, что она была мертва, кожа стала покрываться багровыми пятнами и опухать.

Но потом реанимация чудом вернула Мэри к жизни и она рассказала о своем очень странном околосмертном опыте – как она попала на Небеса, где ее встретила толпа "духов" в мантиях, которые напугали ее жутким пророчеством.

Мэри Нил работала хирургом-ортопедом в штате Мичиган и обожала путешествовать и плавать на лодках. В 1999 году она полетела отдыхать в Чили и отважилась на плавание в каяке по реке, на которой находился 3-метровый водопад. Переоценив свои силы, Мэри выпала из каяка, когда спускалась с водопада, и нашли ее далеко не сразу.

По словам Мэри, она помнила все, что с ней произошло, и когда оказалась под водой, то не испытывала ни боли, ни паники. Даже более того, она никогда не ощущала себя более живой, чем тогда. А потом она ощутила, как покидает свое тело и тут же устремилась куда-то вверх.

Потом она увидела себя в окружении "группы незнакомых существ". Она не знала, кто они, духи, люди или что-то иное. Она также не узнала в них никого из своих умерших родственников, однако ощущала, что они каким-то образом сильно связаны с ней и играли важную роль в ее судьбе. Она решила, что может быть это были ее предки, которые умерли задолго до ее рождения.

По словам Мэри, эти существа встретили ее с распростертыми объятиями, а потом повели по тропинке, которая была усыпана сотнями тысяч цветов. Тропинка вела к огромному куполообразному строению.

Мэри ощущала себя очень странно: с одной стороны ей были очень спокойно и комфортно, она словно находилась у себя дома, но с другой стороны она все еще могла видеть свое собственное тело, находящееся под водой, если оборачивалась назад.

Мэри не видели никаких темных или светлых туннелей, обычных в рассказах людей, переживших околосмертные видения, и ощущала лишь сильное желание поскорее дойти до того куполообразного здания.

"Внутри него было много этих "духов" и когда я наконец прибыла туда, они были очень радостны, приветствовали и обнимали меня. Они действительно были счастливы моему появлению. У этих существ была физическая форма, были головы, руки, ноги, и они были одеты в какие-то мантии. Я ощущала, что они любят меня и желают направлять и защищать меня".

Однако потом эти "духи" сказали Мэри, что ее время еще не пришло и что ей надо вернуться обратно в свое тело. А Мэри не хотела возвращаться.

"Я сделала то, что по моему мнению сделал бы любой разумный человек. Я сказала им "Нет, я не вернусь. И вы не можете заставить меня сделать это". Тогда они сказали мне "Ну, если так, тогда мы сами отведем тебя обратно, потому что тебе нужно это сделать"."

К тому моменту друзья Мэри уже на протяжении 15 минут искали ее тело под водой и наконец наткнулись на него. Когда они вытащили ее наружу, когда начали делать ей реанимацию, прошло еще около 15 минут. И потом Мэри очнулась в своем теле.

Этой своей историей во всех подробностях Мэри позже поделилась со всем миром, написав книгу "В Рай и обратно". Она описала, что перед тем как вернуть ее в ее тело, "духи" рассказали ей кое-какую очень важную информацию, которую они считали, она должна была узнать. К примеру, они предсказали ей трагическую смерть ее старшего сына, хотя и не сказали точную дату, когда это случиться.

Мэри очень испугало это предсказание и она даже боялась рассказать о нем своему мужу, решив нести это бремя в одиночку. Шли годы и она надеялась, что страшное пророчество все-таки не случиться.

Это произошло через 10 лет после инцидента с Мэри на реке. В день, когда она как раз закончила писать черновик своей книги. Ее старший сын Уилли ехал в своем автомобиле, когда в него врезался другой водитель, отвлекшись на разговор по мобильному телефону. Уилли умер мгновенно.

Это сбывшееся пророчество еще больше изменило прежние взгляды Мэри на жизнь и смерть.