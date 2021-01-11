 

Больная COVID-19 Анастасия Мельникова сравнила вирус с «ленинградской блокадой»

11.01.2021, 11:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В социальных сетях депутат и актриса Анастасия Мельникова пояснила о том, что она заразилась COVID-19. Вирус звезда «Улиц разбитых фонарей» сравнила с «ленинградской блокадой».
По словам Анастасии Мельниковой, она болеет вместе с дочерью Машей. Артистка отметила, что обычно она не комментирует свое состояние здоровья, но, в период пандемии, не имеет права молчать. Как отметила депутат, для нее все люди родные в момент, когда коронавирус «держит под контролем» родной город. Она извинилась, что не сможет быстро отвечать и работать так активно, как раньше, так как находится на самоизоляции. Анастасия Мельникова призналась, что они не теряют оптимизма и не поддаются панике. Актриса напомнила, что предкам пришлось пережить событие намного страшнее – ленинградскую блокаду, которая была в тяжелое военное время. Знаменитость призвала подписчиков верить в лучшее и соблюдать необходимые меры безопасности. Она убеждена, что вскоре пандемия закончится и все изменится к лучшему.

Депутат ЗакСа и ее дочь были госпитализированы в больницу. Кроме звезды «Улицы разбитых фонарей» коронавирусную инфекцию подхватили такие артисты из Санкт-Петербурга, как Олег Басилашвили и его близкая подруга Алиса Фрейндлих. Актера и его жену уже выписали из стационара, а звезда «Служебного романа» все еще пребывает под присмотром врачей. Она не хотела, чтобы о ее болезни знали поклонники, поэтому изначально отказывалась от госпитализации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Депутат Рады Юрий Загородний заявил, что МВФ продолжает унижать Украину

23.11 / Мнение: Уникальность евромайдана

29.04 / Ученые утверждают – обычный хлеб небезопасен

13.09 / Адвокат Пашаев подал в суд на Михаила Ефремова за нанесение ущерба его адвокатскому имиджу

25.11 / Мнение: В Чернигове люстрировали директора стадиона

29.10 / “Вообще не узнать”: Настя Ивлеева опубликовала свое детское фото

20.12 / Мнение: Война в Ла-Манше, советский или российский самолёт и страны-укрывища

01.12 / defence-blog.com

12.07 / Мнение: О новой оплеухе Путину от Александра Лукашенко

20.10 / Ученые перечислили скрытые подо льдами Антарктиды объекты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска