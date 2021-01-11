Больная COVID-19 Анастасия Мельникова сравнила вирус с «ленинградской блокадой»

11.01.2021, 11:20, Разное

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В социальных сетях депутат и актриса Анастасия Мельникова пояснила о том, что она заразилась COVID-19. Вирус звезда «Улиц разбитых фонарей» сравнила с «ленинградской блокадой».

По словам Анастасии Мельниковой, она болеет вместе с дочерью Машей. Артистка отметила, что обычно она не комментирует свое состояние здоровья, но, в период пандемии, не имеет права молчать. Как отметила депутат, для нее все люди родные в момент, когда коронавирус «держит под контролем» родной город. Она извинилась, что не сможет быстро отвечать и работать так активно, как раньше, так как находится на самоизоляции. Анастасия Мельникова призналась, что они не теряют оптимизма и не поддаются панике. Актриса напомнила, что предкам пришлось пережить событие намного страшнее – ленинградскую блокаду, которая была в тяжелое военное время. Знаменитость призвала подписчиков верить в лучшее и соблюдать необходимые меры безопасности. Она убеждена, что вскоре пандемия закончится и все изменится к лучшему.

Депутат ЗакСа и ее дочь были госпитализированы в больницу. Кроме звезды «Улицы разбитых фонарей» коронавирусную инфекцию подхватили такие артисты из Санкт-Петербурга, как Олег Басилашвили и его близкая подруга Алиса Фрейндлих. Актера и его жену уже выписали из стационара, а звезда «Служебного романа» все еще пребывает под присмотром врачей. Она не хотела, чтобы о ее болезни знали поклонники, поэтому изначально отказывалась от госпитализации.