 

Ученые назвали сроки стабилизации климата Земли

11.01.2021, 11:20, Разное
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Ученым удалось выяснить, сколько необходимо времени, чтобы климат стабилизировался, если все страны начнут придерживаться Парижского соглашения от 2015 года. Оказалось, что рост температуры может замедлиться уже спустя несколько десятилетий.
На сегодняшний день ученых беспокоит, что на Земле ежегодно растет температура, а предпосылок для ее стабилизации нет. Причиной изменения климата эксперты называют сжигание ископаемого топлива, из-за которого масштабы эмиссии парниковых газов только увеличиваются. Кроме того, многие страны все еще не соблюдают Парижское соглашение, целью которого является «замедление» глобального потепления.

Однако исследователи не отчаиваются, они считают, что выйти победителем в «климатической войне» еще можно, но для этого необходимо сократить выбросы газов. Если это произойдет, например к 2050 году, то климат стабилизируется в течение двух десятилетий. Климатолог Майкл Манн полагает, что человечеству необходимо вести себя осмотрительно и ответственно, ведь именно его действия прямо воздействуют на глобальное потепление.

Подытоживая климатологи добавили, что стабилизация климата не означает полную остановку роста температуры. Соблюдение Парижского соглашения поможет замедлить глобальное потепление, но не избавиться от него полностью.



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