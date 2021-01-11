 

«Земля кочевников» получила звание «Лучшая кинокартина»

11.01.2021, 11:20, Разное
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Лучшей кинокартиной прошлого года признана «Земля кочевников». Об этом рассказали представители Национального общества критиков кино Соединенных Штатов Америки. Режиссер киноленты – Хлоя Чжао. Она же работала над сценарием.
Это не единственная награда, которую получила драма. Хлоя Чжао стала победителем среди режиссеров, Фрэнсис Макдормэн признана лучшей актрисой 2020 года. В драме ей досталась одна из главных женских ролей. Еще кинокритики США обратили внимание на довольно высокий уровень операторской работы.

Лента популярного китайского режиссера основывается на событиях из книги «Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке» (Дж. Брудер). Овдовевшая главная героиня решила оправиться по Западу на собственном фургоне. Цель 60-летней женщины, у которой нет ничего, – поиски подходящей работы.

Выход киноленты на мировые экраны запланирован на конец зимы, в РФ ее можно будет увидеть в начале весны.
Кроме того, в актерской номинации победил Делрою Линдо, а лучшим исполнителем роли второго плана критики назвали Полу Раджи. Он снялся в фильме «Звук металла».



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