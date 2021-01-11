Мнение: Как правильно жить на удалёнке

11.01.2021, 11:10, Разное

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Оказывают ли в вашей семье дополнительные знаки уважения тому, кто больше всех зарабатывает денег? Коронавирус сбыл давнюю мечту офисного люда, отправив нас на удалёнку, однако мечта обернулась для многих самым настоящим кошмаром. Если в офисе даже стены помогают работать, то дома всё настроено на лень и развлечения: зазывно скрипит пружинами диван, сверкает ярлычками планшет, соблазняет гудением холодильник.

Некоторые на удалёнке сдаются сразу, целиком отдаваясь во власть виноватого безделья и прокрастинации. Другие поступают умнее — читают инструкции от опытных людей, которые страдали от тех же проблем и уже разрешили их.

Одна из тёмных черт нашего национального характера — пропускать фазу размышлений, чтобы немедленно приступить к нытью. Вопрос «Кто виноват» с разгромным счётом выигрывает у вопроса «Что делать», наводя при этом смятение и в наших делах, и в наших чувствах.

Ближе к концу большой самоизоляции, когда капля вакцины выступила уже на кончике иглы медсестры, я прочёл «Удалёнку» Глеба Архангельского и Ольги Стрелковой. Весьма рекомендую — книга, как и положено хорошей инструкции, содержит массу реально применимых советов.

https://glebarhangelsky.livejournal.com/

https://olga-strelkova.livejournal.com/175066.html

Вот несколько цитат из книги:

1. Без собственного рабочего месте — и школьник, и крупный руководитель — в домашнем контексте автоматически воспринимается как бездельник и «бесплатная помощь в быту». Причём не только своими родственниками, но и самим собой.

2. Вотсап и другие подобные приложения существенно потеснили телефонное общение, потому что позволяют передавать аудиосообщения в записи. Эта практика вызывает массу нареканий у активных защитников современного этикета. Многие считают, что звонить по телефону, не списавшись заранее, не спросив на это разрешения, не согласовав время и продолжительность «живого разговора голосом» (о ужас!), абсолютно неприлично. Аудиосообщения… стали считаться величайшим нарушением личных границ…

3. Плох тот руководитель, который непрерывно бегает вокруг паровоза, подкручивая отваливающиеся на ходу гайки, и хорош тот, кто вовремя сделал техосмотр и оставил машинисту точные инструкции. С другой стороны, зададимся вопросом: зачем оркестру дирижёр?

4. Вспомним известный случай с мясокомбинатом, установившим веб-камеры в цехах и транслирующим изображение на корпоративном сайте, чтобы сломать стереотип об антисанитарии в колбасном производстве. (Прим. О.М.: вероятно, речь идёт о «Тавре», вот его камеры.)

5. Почему одну и ту же книгу на Западе пишет 1 человек, а у нас целая бригада литературных рабов из 7-10 авторов? Очень просто: русские райтеры никогда не могут гарантировать выполнение своих обязательств. Это значит, что над книгой начинают работать несколько человек, а до конца проекта доживает сильнейший.

6. Если раньше было достаточно одного «интернет-шаббата» раз в неделю, то теперь необходимо устраивать перерывы по часу или больше совсем без телефонной или интернет-связи.

7. В неделю на 12 часов учёбы мы тратим минимум 4 часа дороги и сопутствующих телодвижений. В год получается целый рабочий месяц. Это время можно было бы потратить на дополнительную учёбу, либо на работу, дающую дополнительные деньги и карьерный рост, либо на отдых.

8. Если в онлайн-мероприятии звук приходит с задержкой, что бывает довольно часто, обязательно озвучьте простое правило: закончив мысль, говорим «Передаю слово».

9. Удалёнка обострила сложности там, где они и раньше присутствовали, но существовали в виде зародышей. Если человек был необязательным, его необязательность без живого контакта усугубилась многократно. Если человек был невежливым и неприятным в общении, он стал ещё более отталкивающим в режиме онлайн.

Подведу итог

Юристы и психологи советуют попавшим в тюрьму: сразу настраивайтесь на долгий «отпуск». Не надейтесь, что адвокаты вытащат вас вот прямо завтра, а начинайте потихоньку обустраиваться в новых условиях.

Удалёнку можно и перетерпеть — есть надежда, к середине-концу года почти все ограничения уже снимут. Однако вирус ничего принципиального не изменил — он просто ускорил те процессы, которые шли и без него. 2020 год доказал, что удалённая работа возможна для большинства офисных специальностей, и что её плюсы в целом перевешивают минусы. Хотим мы того или нет, большей части из нас придётся подстраиваться под рынок, то есть постепенно переходить на удалённый режим.