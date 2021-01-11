Влюблён в типаж – Личное мнение

11.01.2021, 11:08, Разное

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Что общего у Анастасии Заворотнюк и Кристины Асмус, помимо того, что обе:

а) плохие актрисы,

бэ) крутили романы с женатыми мужиками: одна — с Жигуновым, вторая — с Харламовым, который, надо отдать Кристине должное, на ней всё-таки впоследствии женился.



Фото: Соцсети

А я знаю, что, и вам скажу.

Точнее, покажу! Вот:



Фото: Соцсети

Слева — официальная баба Жигунова после Заворотнюк, справа, говорят, — баба Харламова.

Сам Гарик этого не подтверждает. Может, оно и неправда, но лично я верю.

Всех куриц объединяет наивная вера в то, что они носят высокий статус «Любовь всей жизни» у бывших.

Да, я тебя бросила (на самом деле, ты — меня), но ты по мне сохнешь, фонтанируешь на мои фоточки, протираешь штаны в моём эскортограмчике, лучший секс был у тебя со мной и, вообще, я могу вернуть тебя, когда захочу.

Как бы глупо и смешно это ни звучало, но пернатые действительно так считают.

Когда у мужика появляется новая баба, чем-то (а порой и сильно, как в случае с Заворотнюк и Асмус) напоминающая её саму, курица победоносно объявляет товаркам: «Видите? Видите?! Он не может меня забыть, поэтому вот: моя жалкая копия! Как же он меня любит».

Да не тебя он любит, балда, не те-бя! Он любит типаж. Один-единственный типаж, в рамках которого все женщины взаимозаменяемы.

Большинству мужчин всё-таки нравится несколько женских типажей. Вчера была рыжая кобыла, сегодня — субтильная шатенка, завтра будет брюнетка с сиськами. Главное, чтобы красивенькая была.

99 из 100 мужиков любят красивых: всяких-разных, разных — даже очень желательно. Но есть и товарищи, зацикленные на одном типаже: в другой они просто не могут или могут, но с трудом и без особого удовольствия.

Мои хорошие, если после вас мужик связался с вашей копией, не спешите радоваться и задирать от гордости нос. Вы лучше себя пожалейте, ведь вам была уготована жалкая роль очередной куклы, удачно вписывающейся в типаж.

Сегодня — ты, завтра — другая: главное, чтобы ты была па-стан-дар-ту. Его стандарту к бабе.



Фото: Соцсети

В центре его внимания — он. Не ты, не она, а он. Всегда он.

Радуйся, если ты — уже бывшая. Уходи быстрым шагом и не оглядываясь, если ты — настоящая.