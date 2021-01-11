 

В России за сутки выявили 23,3 тысячи новых случаев заражения COVID-19

11.01.2021, 10:54, Разное
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В оперативном штабе рассказали, что за прошедший день инфекцию выявили у 23 315 жителей 85 регионов. У менее половины из них – 12% – нет клинических проявлений заболевания. Вылечились 21 786 человек, скончались 436 пациентов.

Больше всего новых случаев обнаружили в Москве – 4 646. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область с 3 004 и 1 315 заразившимися соответственно. В первую пятерку также попали Нижегородская и Воронежская области.

С начала пандемии коронавирус выявили у 3,4 миллиона жителей России. Победили опасную инфекцию 2,8 миллиона человек. Жертвами COVID-19 стали 62 тысячи граждан.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом случае заражения “британским” штаммом коронавируса в стране. По ее словам, мутацию обнаружили у россиянина, вернувшегося из Британии в конце прошлого года.

Как утверждают ученые, новая разновидность COVID-19 в несколько раз заразнее, чем все ранее известные. Однако бояться “британского” штамма не стоит: вирус не делает течение болезни более тяжелым.

4 января премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении третьего национального локдауна из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Более 20 стран ограничили авиасообщение с Великобританией.



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