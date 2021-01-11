 

На Камчатке решили создать центр цифрового образования детей

11.01.2021, 10:50, Новости дня
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В Камчатском крае создадут первый в регионе центр цифрового образования детей. Его открытие запланировано на сентябрь, сообщил директор краевого центра детского и юношеского технического творчества Андрей Юхин.

«Название центра «IT-куб» выбрано не случайно: в этой геометрической фигуре шесть граней, а наши ребята будут учиться по шести направлениям программинга. (…) Планируется, что первый набор студентов начнет обучение в «IT-кубе» осенью 2021 года», – передает его слова ТАСС.

Дети будут учиться в центре по таким направлениям, как «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR-приложений», «Системное администрирование», «Основы программирования на Java», «Кибергигиена и работа с большими данными».

Центр, создаваемый по нацпроекту «Образование», будет располагаться в густонаселенном районе Петропавловска-Камчатского с развитой транспортной инфраструктурой, поэтому добраться до него школьникам не составит труда. Планируется, что обучаться в «IT-кубе» будут дети и подростки 7-18 лет.

Нацпроект «Образование» – один из национальных проектов РФ на 2019-2024 годы. Его главная цель – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.



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