Мнение: Прощальная гастроль Помпео

11.01.2021, 10:36, Разное

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Перед тем, как свалить из Государственного Департамента, Помпео анонсировал ряд шагов.

1. Движение "Ансар Аллах" в Йемене планируют объявить "террористической организацией" за то, что то наносит удары по Саудовской Аравии. То, что хуситы делают это в ответ на бомбардировки городов Йемена, США конечно же не беспокоит.

2. Кубу в очередной раз планируют объявить "государством спонсирующим терроризм" в отместку за то, что Куба поддерживала и поддерживает Венесуэлу, чавистов и Мадуро.

3. Иран планируют обвинить в укрывательстве и поддержке Усамы бин Ладена, а также в том, что Иран укрывает у себя родственников бин Ладена.

4. В субботу, уже были сняты ограничения на сношения с властями Тайваня, что очевидно нацелено на дальнейшее использование Тайваня в антикитайской политике.

Забавно, когда наиболее террористическое государство в мире из существующих, продолжает развешивать этот ярлык другим.

Впрочем, в этом лицемерии конечно же нет ничего нового.