 

В Полтавской области до сих пор чинят взорвавшийся газопровод – ГСЧС

11.01.2021, 10:32, Новости дня
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Ремонтные работы на участке разгерметизации магистрального газопровода “Уренгой – Помары – Ужгород” в Лубенском районе Полтавской области по состоянию на утро 11 января продолжаются. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

“По состоянию на 7.00 11 января бригадами Лубенского линейного производственного управления магистральных газопроводов продолжаются работы по ремонту магистрального газопровода. Всего к работам привлечено 30 человек и шесть единиц техники”, – пояснили в ГСЧС.

9 января в нескольких километрах от города Лубны прозошел взрыв и пожар на участке магистрального газопровода “Уренгой – Помары – Ужгород”. В результате взрыва часть Лубенского района Полтавской области осталась без газа из-за разгерметизации газопровода, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Оператор ГТС Украины назвал диверсию одной из версий причин разгерметизации магистрального газопровода. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.

10 января газоснабжение восстановили во всех 17 населенных пунктах Лубенского района, рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

АО “Лубныгаз” просило проверить бывшего народного депутата Украины Игоря Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе. В компании считают, что нардеп “пытается захватить предприятие не первый год”. Мосийчук в ответ на обвинения “Лубныгаза” заявил, что о взрыве узнал от своего брата, который живет в Лубнах.

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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