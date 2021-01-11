 

Мнение: Из жизни жаб и гадюк

11.01.2021, 10:31, Разное
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В одном из телеграм-каналов сегодня была опубликована информация, касающаяся убийства Немцова. Суть информации – Немцов получил сведения об операции руководства России по изготовлению огромной партии фальшивых евро, которыми было решено наводнить Европу с целью подрыва ее экономики через недоверие к наличной валюте. Названы организаторы убийства – высшие силовые чины России и заказчик – Путин.

Так это всё или нет – вопрос отдельный. Может, так, а может – и нет. Но у информации есть совершенно конкретный адресат – европейские политики. По сути, Европа, являясь крупнейшим внешним рынком современной России, объективно вынуждена если не поддерживать, то как минимум закрывать глаза на специфические черты путинского режима. Это, в частности, выражается в ожесточенной борьбе германского капитала за проект Северного потока-2, хотя он (и это совершенно не скрывается) является инструментом политического шантажа самой Европы со стороны Кремля.

Теперь возникает интересный вопрос – как скоро европейским политикам начнут задавать вопросы по поводу такой поддержки Кремля в ситуации, когда Кремль предположительно готовил диверсию против самой Европы. Убийство Немцова здесь идет, скорее, информационным поводом для таких вопросов, хотя повод, понятно, серьезный.

https://t.me/generalsvr/204

Никакого альтруизма в опубликовании такой информации, понятно, нет. Скорее всего, это еще один ход в идущей сейчас борьбе между двумя крупнейшими в ресурсном отношении силовыми ОПГ России – ФСБ и СВР. Обе ОПГ к интересам страны и народа имеют самое отдаленное отношение, так что аналогия между жабой и гадюкой здесь вполне уместна. Но в этой борьбе наметился вполне очевидный кризис с резким обострением. Причина одна – жестокий кризис, из которого нет выхода в рамках существующей 20 лет системы. Чем-то это похоже на обострение кризиса внутри США, хотя, конечно, в российском исполнении это своеобразный карго-культ. Хотя не исключено, что две крупнейшие силовые ОПГ России ориентируются как раз на разные группировки в США – отсюда и синхронность в обострениях.

В любом случае “наших” там точно нет. Одни бандиты пытаются спихнуть других бандитов, чтобы получить монопольное положение в России. Народ и страна здесь идут при любом развитии событий по остаточному принципу.

Источник: Эль Мюрид



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