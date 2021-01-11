 

В Сибири 4000 лет назад разразилась эпидемия чумы

11.01.2021, 10:26, Разное
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Шведские исследователи установили, что более 4000 лет назад в Сибирь занесли чуму, из-за которой мог произойти упадок цивилизации. Бактерии, вызывающие это заболевание, эксперты нашли в останках древних людей, обитавших в Сибири в далеком прошлом.
Результаты, полученные в рамках данного исследования, позволили установить, что вспышки чумы в Сибири происходили минимум дважды: 4400 и 3800 лет назад. Пока что сотрудники Стокгольмского университета не могут сказать, кто именно занес бактерии Yersinia pestis, но они считают, что дальнейшие исследования позволят это установить.

Вспышки чумы могли стать причиной упадка цивилизации, существовавшей в Сибири в ту эпоху. Также был сужен генофонд северо-восточных сибирских народов. В целях спасения люди были вынуждены переселяться даже на территорию, принадлежащую сегодня Соединенным Штатам Америки.

Стоит отметить, что вспышки чумы очень часто влияли на ход истории. Так, эпидемия, поразившая в эпоху средневековья Европу, привела к развитию медицины и изменила отношение к гигиеническим процедурам.



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