Ученые: Потеря обоняния может говорить о болезни Паркинсона

11.01.2021, 10:26, Разное

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Ученые в процессе проведения исследования пришли к выводам, что кроме мышечной ригидности, двигательных нарушений и тремора в состоянии покоя, говорить о болезни Паркинсона может потеря обоняния. Однако многие больные не осознают, что они не чувствуют запахов, а становится это понятно только после проведения соответствующего тестирования.

При болезни Паркинсона у пациентов медленно развивается хроническая патология нервной системы. Данное нейродегенеративное заболевание приводит к тому, что теряются клетки в той части мозга, которая ответственная за выработку дофамина. Это вещество является посредником между нервной системой и мозгом, благодаря чему координируются и контролируются движения тела. Однако исследователи обнаружили еще один признак заболевания, который, на первый взгляд, кажется достаточно необычным. В процессе исследования было установлено, что 90% больных утратили обоняние и не могли ощущать запахи. Это состояние получило название гипосмия и теперь является ранним симптомом болезни Паркинсона.

По словам исследователей, потерять обоняние пациенты могут даже за 10 лет до того, как у них диагностируют нейродегенеративное заболевание. Ученые пока не могут точно сказать, с чем связана гипосмия, но думают, что зарождение болезни происходит в обонятельной луковице.

По словам доктора Джеффа Элиаса, специалисты работают сейчас над новым неинвазивным методом, с помощью которого возможно воздействовать на нервные клетки. Сфокусированный ультразвук может стать альтернативой проведения операций на головном мозге для людей, которые страдают от болезни Паркинсона. При таком способе оказывается воздействие только на субталамическое ядро. Американский нейрохирург отметил, что врачи могут воздействовать на нейрональные связи, что позволяет провести деструкцию тканей. Процесс они контролируют с помощью МРТ в режиме реального времени.

Данную технологию проверили на 40 добровольцах, средний возраст которых составлял 57 лет. Больше половины пациентов лечили с помощью сфокусированного ультразвука, а остальным имитировали лечение, чтобы можно было в дальнейшем сравнить полученные результаты. Состояние участников эксперимента до и после проведения процедуры оценивали от 1 до 44 баллов. Те, кто прибегнул к сфокусированному ультразвуку, отметили, что показатели улучшились на 10 баллов.