Оксана Воеводина поделилась редким фото подросшего сына от экс-короля Малайзии

11.01.2021, 10:26, Разное

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Оксана Воеводина длительное время не делилась снимками своего сына Леона, который появился на свет от экс-короля Малайзии Мухаммада V. Однако недавно модель показала подросшего ребенка, опубликовав в микроблоге Instagram совместное фото с ним.

Бывшая супруга Мухаммада V сосредоточилась на своей карьере и начала активно развивать бьюти-блог, а также продавать в Сети косметические средства. Также Оксана Воеводина зарабатывает, работая моделью. Она написала, что Леончик вновь вернулся на ее страницу? и она будет показывать новые снимки сына. По словам знаменитой матери, она на следующей недели отдает ребенка в школу для малышей «звездной Мэри Поппинс» Елены Куликовой. Занятия будут проходить два раза в неделю, а еще Леон трижды посещает гимнастику. Такой плотный график связан с тем, что Оксана Воеводина хочет следующей зимой поставить сына на лыжи и коньки, а для этих занятий требуется определенный уровень физической подготовки. Бывшая возлюбленная экс-короля Малайзии заявила, что она ответит на любые вопросы поклонников по поводу того, как живет маленький принц.

Мухаммад V утверждает, что «Мисс Москва – 2015» могла родить ребенка от любого азиатского мужчины и отрицает явное сходство с Леоном. Кроме этого, он отказался помогать Оксане Воеводиной деньгами и занял принципиальную позицию в данном вопросе. Модель приняла это и начала обеспечивать малыша самостоятельно. Весной Леону исполнится уже два года, а любящая мать делает все для того, чтобы он ни в чем не нуждался.

Как пишет издание Teleprogramma, в школу Елены Куликовой также ходят дети других знаменитостей. Со «звездной Мэри Поппинс» занимались наследники Леры Кудрявцевой, Татьяны Навки, Тимати и Ксении Бородиной.