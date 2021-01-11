 

Во Львовской области произошло землетрясение – ГСЧС

11.01.2021, 9:04, Новости дня
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Во Львовской области 10 января произошло землетрясение магнитудой 1,9. Об этом 11 января сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

“10 января в 13.13 в районе села Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9, без негативных последствий”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что землетрясение такой мощности человеком на поверхности не ощущается.

В ведомстве обозначили колебания земли как “неклассифицированное событие, касательно которого проводятся меры”.

По шкале интенсивности MSK-64 землетрясения магнитудой 0–2 балла считаются не ощутимыми людьми.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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